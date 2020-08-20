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五十二甲生態農場遭指違規 邱錫奎喊冤辭宜蘭縣政顧問

聯合報 / 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣府日前會勘邱錫奎的生態農場，認定違反區域計畫法及農發條例，限期改善。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府日前會勘邱錫奎的生態農場，認定違反區域計畫法及農發條例，限期改善。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭五十二甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎遭檢舉在濕地填土經營休閒農場，縣府會勘後限期改善。邱今天出面表示，五十二甲高達九成是私地，政府公告畫為重要濕地，卻不徵收，地主權益受損，他將自家土地闢為農場，只想為五十二甲找生路，根本沒特權，並當場宣布辭去縣政顧問職務。

位於五結鄉的五十二甲，2015年被公告為「國家級重要濕地」，297公頃範圍有9成是私有地，1300多名地主權益受影響，濕地劃設5年，迄今最重要的「濕地保育計畫」仍未完成審議。

地主之一的邱錫奎近日被檢舉在濕地內填土興建設施，經營休閒農場；宜蘭縣政府農業處會勘後，認定違反區域計畫法和農發條例，勒令2個月內改善，否則將依法開罰。

邱今天出面喊冤說，中央要畫濕地他沒意見，也支持生態，但其中九成是私地，中央應徵收；並表示，環團一直吵要畫核心區，但應有配套，不是徵收，就是先承租。

他表示，五十二甲唯二出路是友善農事和生態農場，他沒向政府拿一毛錢，投入4000萬元打造生態農場，是要為五十二甲找出路，土也不是他填的，12年前買地時就已填好。。農場內一些設施，不是不需要申請，就是已申請到使用執照，較有爭議的溜滑梯僅5公尺，泡腳池也僅2坪大，絕非外界誤指的滑水道和游泳池，也強調停車場都是自家土地，絕無占用水利地，

對於自己縣政顧問身分遭質疑「特權」，邱氣炸當場宣布辭職，「只希望外界公平檢視」；還將矛頭針對環團，表示要成立「監督環保團體聯盟」，檢視環團講的每一句話，「對的就鼓勵，不對的要他改進。」

縣政府農業處長康立和說，邱錫奎有提出休閒農場申請，因文件不足遭退件，邱應依程序補件重送申請。

搶救五十二甲濕地連署召集人康芳銘說，他們是非營利組織，站在環境和公共利益的角度發聲、監督政府。邱錫奎是否在濕地有不當開發，有無違法經營生態農場，遭人檢舉後，由縣府認定處理，和他們無關，要「監督環團」根本是搞錯對象、混淆視聽。

康芳銘認為，邱只是地主之一，不能代表所有地主的意見，他們也一貫主張在濕地保育時，一定要保障地主權益。但主管單位內政部營建署草擬的保育利用計畫，不但無法保障地主權益，更完全違背濕地保育法的精神，將對環境造成巨大傷害，是「多輸」計畫。希望主管單位不要只聽少數人說法，應傾聽更多民眾心聲，擬定兼顧環境保護和地主權益的妥適計畫。

宜蘭縣府日前會勘邱錫奎的生態農場，認定違反區域計畫法及農發條例，限期改善。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府日前會勘邱錫奎的生態農場，認定違反區域計畫法及農發條例，限期改善。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭五十二甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎今天出面喊冤，對外界指五十二甲生態農場違規說明，並宣布辭去縣政顧問。記者王燕華／翻攝
宜蘭五十二甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎今天出面喊冤，對外界指五十二甲生態農場違規說明，並宣布辭去縣政顧問。記者王燕華／翻攝
宜蘭縣府日前會勘邱錫奎的生態農場，認定違反區域計畫法及農發條例，限期改善。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣府日前會勘邱錫奎的生態農場，認定違反區域計畫法及農發條例，限期改善。圖／宜蘭縣政府提供

濕地 滑水道 溜滑梯

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