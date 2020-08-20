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東縣府自辦秋節返鄉專車 9月18日晚上7時開放網路售票

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣政府自辦秋節返鄉專車，9月18日晚上7時開放網路售票。記者羅紹平／攝影
台東縣政府自辦秋節返鄉專車，9月18日晚上7時開放網路售票。記者羅紹平／攝影

今年中秋節連假，台東縣政府承租臺鐵太魯閣及普悠瑪列車的自辦返鄉專車，將於9月18日（周五）晚上7時開放網路售票，設籍台東或身分證V開頭的民眾都可以購買，且一等親的配偶及直系血親父母子女可共同搭乘。

台東縣政府交觀處表示，返鄉專車規畫9月30日晚上6點22分，太魯閣6178車次由樹林發車；返工專車規畫10月4日上午11點15分，普悠瑪6177車次由台東發車，返鄉專車票價依照台鐵自強號票價收取，半票限12歲以下與65歲以上縣民、低收入戶、身障者及其陪伴者1人購買，另外提醒如要退票手續費無論全（半）票，均按每張50元標準計收。

設籍台東的民眾每一身分證號最多可上網預訂4張票車票（含去程、返程合併計算），訂票後如未在二日內完成取票且未取消者，將會釋出，使其他縣民有機會可再行購票，取票可在台北車站服務中心前服務台或台東轉運站旅遊服務中心服務台。

台東 太魯閣 票價

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