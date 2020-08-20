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地方爭加強台東秋節疏運 台鐵及民航業加開列車與航班

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴19日拜訪台鐵局長張政源（右）獲張政源同意規中秋節連假加開台東─台北往返加班車各2列次。圖／台東縣政府提供
台東縣長饒慶鈴19日拜訪台鐵局長張政源（右）獲張政源同意規中秋節連假加開台東─台北往返加班車各2列次。圖／台東縣政府提供

台東縣長饒慶鈴率隊拜訪台灣鐵路局長張政源後，張政源承諾除縣府自辦的返鄉專車外，台鐵中秋節期間將加開普悠瑪、太魯閣自強號往返台東─台北各2列次，另縣府返鄉專車網路購票系統，明年起納入台鐵購票系統，讓台東民購票更便利。

今年中秋節4天連假，民航業者7月27日開放訂位後，台東航線已被訂位額滿，立委劉櫂豪也促請民航局協調業者研議增開加班機，經研商後華信航空9月30日、立榮航空10月4日將各加開台北─台東往返各一航次，預計明天（21日）上午9點開放訂位，有需求的旅客請留意相關公告訊息。

台東縣政府今天表示，為使台東縣民中秋順利返鄉過節、返工時能夠便利訂購台鐵車票，饒慶鈴19日率縣府相關單位主管拜會台鐵局長張政源，建請台鐵局加開列車，避免台東民眾一票難求，另也希望台東縣政府往年春節、端午節及中秋節連假，自辦返鄉專車售票能納入台鐵購票系統銷售，均獲張政 源同意，預計明年啟動。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，經饒慶鈴與張政源討論協商後，張政源局長承諾除縣府自辦的返鄉專車外，台鐵在中秋節期間將加開往返台北、台東列車各2列次，初步規畫9月30日5250車次、10月1日5234車次（樹林往台東）；以及10月3日5245車次、10月4日5243車次（台東往樹林）連假加班實名制列車。

台東 中秋節 台鐵

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