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花蓮湧遊客忙採購 牛奶皇后米賣到斷貨

中央社 / 花蓮縣20日電

近期花蓮湧入大量遊客，富里鄉農會羅山展售中心擠滿人潮，採購當地米、加工食品，牛奶皇后米賣到斷貨。農會總幹事張素華感謝政府的振興措施，銷售金額比去年同期成長90%。

富里鄉為台灣東部米倉之一，稻米種植面積約2500公頃，但今年受氣候影響，其中一期稻作「香米」品種只收5、6成，「高雄139號」品種也只收8成，近期又有大量遊客到訪採購，工作人員不停將包裝米上架，種植面積較少的「牛奶皇后」米已賣到斷貨。

張素華今天受訪表示，受惠於振興三倍券、農遊券，包裝米的銷售量大幅成長，與去年7、8月同期相比，成長90%。還好第二期稻作快要收割，在疫情未能解除下，稻米供應不成問題。

此外，看好觀光人潮增長及提供更好的服務，富里鄉農會利用展售中心的另一側，規劃「山點頭」咖啡廳，牆面特別選用3D立體壁畫，呈現大自然的氛圍。

張素華表示，取名為「山點頭」，源自於各族群的共通點，就是農耕前都會祭拜祈求山神、祖先、大地能點頭祝福。咖啡廳販售的咖啡來自富里鄉內第一支咖啡品牌「里山微田」。

她指出，富里鄉咖啡種植面積約30多公頃，有2個產銷班，大多都是友善種植，採收的咖啡多為松鼠、小鳥吃剩下的。消費者可能會覺得價格較市面上高一點，但這是台灣在地的咖啡，減少食物里程、碳足跡排放，有機栽種加上人工採收，成本相對較高。

「里山微田」品牌名稱來自富里的「里」，及栽種咖啡地景的「山」，連結農委會近年推動「里山倡議」的本土實踐策略，讓消費者在飲用咖啡的同時，用行動關懷環境。

咖啡廳 品牌 稻米

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