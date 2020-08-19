吉安垃圾掩埋場變身公園 鄉公所爭取二期經費建設施

花蓮吉安鄉「光華民眾休閒運動公園」原本是垃圾掩埋場，以覆土及簡易綠美化搖身一變成為運動公園，面積達5.2公頃，是鄉內首座大型運動空間。鄉長游淑貞說，一期工程建構完成，仍有設施需要建設，將繼續向中央爭取經費，做好配套提供安全運動的場域，活化濱海休閒空間。

游淑貞表示，公園內有寬敞舒適的大草皮、紅土區、環場散步道、照明設備、休憩空間及無障礙多元使用流動廁所，成為吉安鄉東區觀光休閒發展網絡的中繼站。周邊緊臨光華河岸自行車步道、木瓜溪自行車道、田園自行車道、海唇情深客庄歷史尋溯路線、台開新天堂樂園、開心農場、知卡宣公園等知名觀光景點，建構花蓮溪畔運動休閒廊道。

吉安鄉公所已體育署補助2千餘萬元經費施作一期工程，可提供槌球、棒壘球、足球、慢跑、自行車、放風箏、踏青野餐等休閒多功能使用，未來會繼續爭取二期建置工程，打造更完善的公共設施環境。

行政院東服中心執行長洪宗楷表示，花東基金有一個補助額度，一個鄉鎮以2千萬元為上限，但每個鄉鎮大小不一，會再跟國發會討論是否取消這限制，或是能透過縣府的綜合發展計畫申請經費。將請公所進行規畫，積極向體育署申請規畫棒球場，讓附近的化仁國中能來練球。

化仁國中校長梁仲志說，學校出了很多棒球人才，但能練習的場地很少，現在有個場地非常高興，未來也會周一到五幫忙養護管理，至於交通部份可以包車，或是利用自行車路線騎單車，也能達到暖身的效果。