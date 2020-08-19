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「縣境之南」宜蘭最遠澳花村 有長照接送巴士了
南澳鄉澳花村是宜蘭縣最南邊村落，偏遠山區的醫療資源匱乏，縣政府與地方向衛福部合力爭取一輛長照接送巴士，今天舉辦啟用典禮，未來將由宜蘭縣楓溪原住民永續促進協會提供長照交通接送、澳花文健站提供長者接送等服務。
南澳屬山地鄉，澳花村是該鄉位於最南端的村落，緊鄰花蓮縣，由於地理環境的特殊性與地處宜蘭縣境之南，醫療資源非常困乏，衛生所距離有25公里，民眾想要前往大型醫院就診更需要50公里的路程，尤其對慢性病患及長者在醫療諮詢或看診造成不便。
縣議員松王淑珍及澳花村長黃聰明看見當地民眾的困境及需求，幾個月前透過縣府提出爭取，獲衛福部核定補助150萬元購買9人座無障礙小型車，今天在南澳部落文化健康站舉辦澳花村－長照接送巴士啟用典禮。
縣長林姿妙表示，縣府對於縣民的生活需求特別重視，雖然山地鄉的人口不多，也是應該獲得公平照顧並享有同樣的資源，未來有了這輛車，將能夠提升長者生活品質及便利性。
縣政府表示，宜蘭縣邁入高齡化人口結構，在高齡社會下造成的醫療及交通問題，成為極待解決的困境，所以縣府積極推動長照服務，其中交通接送服務並提供有就醫、復健等需求民眾，往返居家及醫療院所，這樣長輩們就不必擔心出門就醫的交通問題了。
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