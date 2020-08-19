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明華園周末花蓮演出 縣府備藝術巴士免費下鄉接駁

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣文化局首度開辦藝術下鄉專車，22日免費接駁各鄉鎮民眾欣賞明華園招牌大戲「濟公活佛之雪狐情」。記者王燕華／攝影
花蓮縣文化局首度開辦藝術下鄉專車，22日免費接駁各鄉鎮民眾欣賞明華園招牌大戲「濟公活佛之雪狐情」。記者王燕華／攝影

花蓮縣政府將於22日邀請明華園歌仔戲總團到花蓮演出，因花蓮地形狹長，為方便路途較遠的鄉鎮民眾欣賞，文化局準備13輛遊覽車，作為藝術巴士，載民眾前往會場新天堂樂園看好戲，還貼心附贈便當，全部免費，目前還有名額，可就近到鄉鎮公所報名。

縣府文化局表演藝術科長劉進成表示，花蓮幅員遼闊，從北到南超過100公里，但是大型藝文活動多半在屬北區的花蓮市、吉安鄉舉行。這次配合七夕情人節，邀請廣受歡迎的明華園戲戲總團，22日晚間7點來到花蓮新天堂樂園演出，為了讓各鄉鎮民眾都有機會欣賞，首度準備13輛遊覽車前進各鄉鎮，讓偏鄉民眾不需要煩惱交通因素，都能免費欣賞高水準的藝文演出

13輛藝術巴士將於22日接駁民眾來回，因正值用餐時間，還附贈一個便當，全部免費。文化局表示，藝術下鄉專車每個鄉鎮市都有，每輛車約30到35個座位，並請鄉鎮市公所先行統計，目前共161人，還可報名，在活動前若有多餘空位，也會邀請社福單位或社區發展協會來欣賞。

劉進成表示，明華園歌仔戲總團周六晚上7點將在花蓮新天堂樂園演出招牌大戲「濟公活佛之雪狐情」，由孫翠鳳、當家小旦鄭雅升等人演出。接下來9月19、 20日，在花蓮市自由街舉辦的城市空間藝術節，也將再次啟動藝術下鄉專車。

文化局 明華園 巴士

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