台東首屆「兒童攝影比賽」評選結果出爐 7件作品獲特優

台東縣政府舉辦首屆「兒童攝影比賽」，188件作品今天評選結果出爐，共計7件獲得特優，得獎作品將在11月台東兒童攝影展展出，並頒發獲獎得主與評審作品分享。

縣長饒慶鈴表示，縣府舉辦這次的攝影比賽初衷，是希望孩童從隨手可得的手機、相機等器材，拍下每個值得紀錄的畫面，也透過這樣的課程體驗，讓台東孩子有看見不同視野。

兒童攝影比賽分為「風景組」、「人物組」及「敘事組」，來自各國小共計188件作品參賽，並邀請包括沈昭良、陳敬寶、邱奕堅等台灣專業攝影老師擔任評審團隊。

經過3個月評選競爭相當激烈，最後選出7件特優作品，選出「風景組」特優竹湖國小張諺傑「漁港的山水畫」、新生國小柯湘芸「垃圾山」、馬蘭國小洪立哲「瓶中壁虎」。

另「人物組」有霧鹿國小余靖荃「布農神射手」、 樟原國小林亞倫「我和我的分身」、大鳥國小許妤恩「放學後」及「敘事組」馬蘭國小洪立哲「愛在哪裡」。