快訊

誠品下半年再關3店！中壢SOGO、北車、東湖店陸續熄燈

共享經濟夢碎？陸獨角獸ofo人去樓空 欠債數十億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭情人節活動 未婚市民代表林雨蒼明星臉成了美嬌點

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
長相甜美的宜蘭市民代表林雨蒼與市長江聰淵，共同手比愛心、走鵲橋。記者戴永華／攝影
長相甜美的宜蘭市民代表林雨蒼與市長江聰淵，共同手比愛心、走鵲橋。記者戴永華／攝影

宜蘭市情人節晚會將於25日登場，邀請悟遠劇坊演出「拜床母」戲碼， 不過市公所今天舉辦活動記者會時，市民代表林雨蒼成了活動亮點，面貌姣好的她仍未婚，市長江聰淵邀請為活動代言，笑說要趁著情人節幫她徵求有情人。

宜蘭市情人節活動在市公所後方的市民之森廣場舉行，現場用浪漫花穗點綴一座小鵲橋，即日起到月底前開放民眾拍照賞景，21至23日拍照打卡上傳臉書，並標註地點宜蘭市文化發展所，拉連3天每日發放50元胖卡餐券，每日70份，請於25日晚間到現場兌換使用。

25日情人節晚會，特別邀請悟遠劇坊演出古禮十二婆姐祈福和拜床母儀式開場，讓民眾透過傳統習俗，了解家中長輩對子女的疼惜，現場還穿插有獎徵答。

「大家來幫林代表徵求有情人」，今天活動記者會最大嬌點是林雨蒼，市長江聰淵等人喊著要幫她徵婚，請她當活動代言人，相信情人節晚會中必定可以吸引更多人來。

林雨蒼第一次當市民代表，聽名字很男性化，見本人卻是漂亮嬌羞的甜姐兒，經常帶著淺淺微笑，讓人留下美好印象，其實她小名叫「愛笑」，親朋好友叫著叫著，反而忘了她的本名是林雨蒼。

36歲的林雨蒼有著一張明星臉，有人說她長相酷似黑澀會美眉的APPLE，有次在運動公園拜票時，一群打球年輕人驚呼「APPLE」怎麼會來宜蘭參選？她從小學舞蹈，就讀台灣藝術大學一年級時被挑選上了吳宗憲的節目，曾被星探詢問要不要演戲。

林雨蒼的父親林明益是縣記者公會前理事長，伯父林明昌曾是縣議員、堂哥林岳賢是現任議員；有出家人看到林雨蒼的名字，大讚「雨露蒼生」好名，鼓勵她從政，也不知道是不是這樣就參選市民代表，且高票當選。

她當過有線電視台主持人，講起話來口條分明，台風穩健，不少婆婆媽媽爭著要幫她作媒，其實林雨蒼不缺乏追求者，只是忙於代表為民服務工作，暫時還沒有結婚打算。

長相甜美的林雨蒼市民代表有著一張明星臉，宜蘭市長江聰淵邀請她幫情人節活動代表。記者戴永華／攝影
長相甜美的林雨蒼市民代表有著一張明星臉，宜蘭市長江聰淵邀請她幫情人節活動代表。記者戴永華／攝影
長相甜美的林雨蒼市民代表有著一張明星臉，宜蘭市長江聰淵邀請她幫情人節活動代表。記者戴永華／攝影
長相甜美的林雨蒼市民代表有著一張明星臉，宜蘭市長江聰淵邀請她幫情人節活動代表。記者戴永華／攝影

情人節 江聰淵 記者會

延伸閱讀

收復高雄失土後 綠營啟動2022縣市長沙盤推演

蔡總統廟宇參拜 市長江聰淵勉勵兩年後光復宜蘭

總統來訪宜蘭市長全程陪 被問拉抬聲勢？她笑而不答

金六結傳新兵疑染疫 營區內外展開大消毒

相關新聞

台東首屆「兒童攝影比賽」評選結果出爐 7件作品獲特優

台東縣政府舉辦首屆「兒童攝影比賽」，188件作品今天評選結果出爐，共計7件獲得特優，得獎作品將在11月台東兒童攝影展展出...

宜蘭情人節活動 未婚市民代表林雨蒼明星臉成了美嬌點

宜蘭市情人節晚會將於25日登場，邀請悟遠劇坊演出「拜床母」戲碼， 不過市公所今天舉辦活動記者會時，市民代表林雨蒼成了活動...

花蓮今夏首推客鼓鳴心光雕秀 逾萬人體驗客庄文化魅力

花蓮縣政府暑假期間在瑞穗鄉首度推出客鼓鳴心光雕秀，結合客庄小旅行，為南區觀光旅遊創造新亮點，活動到昨天截止，客家事務處統...

陳其邁小內閣當副手？基市觀光行銷處長曾姿雯説:沒有

陳其邁當選高雄市長後積極尋找小内閣，外傳曾有高雄背景的基隆市觀光行銷處長曾姿雯，被傳要加入陳其邁小內閣當副手。曾今天上午...

2018國標新秀組冠軍黃麥臣投身照服員 一心報恩九旬嬤

「從小都是阿嬤照顧我，現在阿嬤身體不好了，該是我照顧她的時候！」民國90年出生的獨生女黃麥臣才19歲，為了照顧90歲的阿...

叫我第一名／張祐奇創作新歌 向醫護致敬

基隆市音樂創作人張祐奇從事詞曲創作20多年，是不少知名歌手唱紅詞曲的幕後推手，最近他不當隱士，自己編曲作詞演唱「一定會來...

五十二甲生態農場偷跑 宜縣府要求限期改善

最近有業者在宜蘭五十二甲濕地興建生態農場，遭人檢舉農場尚未申請核准，即開始對外試營運。縣府農業處表示，已要求業者9月24...

花蓮測速王 半年抓6千多件 多為外地遊客

花蓮台9線豐田段速限僅有50公里，測速照相桿去年拍下3437件超速，但今年1到7月就取締了6396件，多了近1倍，被封為...

林右昌：民汐線台北端恐不蓋 北市：若無意願何必送環評

基隆市議會昨天臨時會上，有議員建議爭取民生汐止線到基隆，市長林右昌表示，民生汐止線西段（台北端）蓋的機率不高，但東段（汐...

基隆輕軌引爭議 議會：台鐵必須保留

基隆輕軌規劃案擬讓台鐵不進基隆火車站，引發極大爭議，昨在基隆市議會引發廣泛討論，議會最後通過建議案，輕軌計畫對基隆未來發...

花東快可行性評估 公路總局重啟

交通部公路總局局長許鉦漳昨天證實公路總局已重啟興建花東快速道路可行性效益評估，對此，花東兩地縣政府與居民都表示「樂觀其成...

166年基隆中元祭今晚點燈 明開鬼門老大公廟人流管制

傳承166年的2020庚子鷄籠中元祭活動，今晚開跑，首場活動將在今天晚上11點30分於開基老大公廟舉行「開燈夜」儀式。今...

熱門新聞

竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

整合汐民線、基隆輕軌？ 新北：等交通部決定

影／南投垃圾山竟比國道6號還高 中央將砸3億清運

被丟包？爬太武山等4小時遊覽車沒來 金門縣府說話了

談基隆輕軌整合 林右昌：未來民生汐止線恐只剩東段

2100萬元裝修公教福利中心 苗栗勞工團體終於有「家」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。