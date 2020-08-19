宜蘭情人節活動 未婚市民代表林雨蒼明星臉成了美嬌點

宜蘭市情人節晚會將於25日登場，邀請悟遠劇坊演出「拜床母」戲碼， 不過市公所今天舉辦活動記者會時，市民代表林雨蒼成了活動亮點，面貌姣好的她仍未婚，市長江聰淵邀請為活動代言，笑說要趁著情人節幫她徵求有情人。

宜蘭市情人節活動在市公所後方的市民之森廣場舉行，現場用浪漫花穗點綴一座小鵲橋，即日起到月底前開放民眾拍照賞景，21至23日拍照打卡上傳臉書，並標註地點宜蘭市文化發展所，拉連3天每日發放50元胖卡餐券，每日70份，請於25日晚間到現場兌換使用。

25日情人節晚會，特別邀請悟遠劇坊演出古禮十二婆姐祈福和拜床母儀式開場，讓民眾透過傳統習俗，了解家中長輩對子女的疼惜，現場還穿插有獎徵答。

「大家來幫林代表徵求有情人」，今天活動記者會最大嬌點是林雨蒼，市長江聰淵等人喊著要幫她徵婚，請她當活動代言人，相信情人節晚會中必定可以吸引更多人來。

林雨蒼第一次當市民代表，聽名字很男性化，見本人卻是漂亮嬌羞的甜姐兒，經常帶著淺淺微笑，讓人留下美好印象，其實她小名叫「愛笑」，親朋好友叫著叫著，反而忘了她的本名是林雨蒼。

36歲的林雨蒼有著一張明星臉，有人說她長相酷似黑澀會美眉的APPLE，有次在運動公園拜票時，一群打球年輕人驚呼「APPLE」怎麼會來宜蘭參選？她從小學舞蹈，就讀台灣藝術大學一年級時被挑選上了吳宗憲的節目，曾被星探詢問要不要演戲。

林雨蒼的父親林明益是縣記者公會前理事長，伯父林明昌曾是縣議員、堂哥林岳賢是現任議員；有出家人看到林雨蒼的名字，大讚「雨露蒼生」好名，鼓勵她從政，也不知道是不是這樣就參選市民代表，且高票當選。