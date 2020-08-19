花蓮今夏首推客鼓鳴心光雕秀 逾萬人體驗客庄文化魅力

花蓮縣政府暑假期間在瑞穗鄉首度推出客鼓鳴心光雕秀，結合客庄小旅行，為南區觀光旅遊創造新亮點，活動到昨天截止，客家事務處統計共吸引上萬人造訪，體驗花蓮客家文化魅力。

瑞穗鄉富源村每年暑假在當地信仰中心保安宮前廣場的「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」，是全台客庄十二大節慶之一，以往只有兩天活動，縣府客家處為延伸活動熱度、創造觀光效益，今年首次引入光雕秀，利用光雕技術投映在保安宮牆面上，投射圖案是委請台北藝術大學團隊設計，融入在地特色，包括客家藍染、秀姑巒溪泛舟、富源蝴蝶谷、富興知名農產鳳梨傳承百年的重要民俗活動鼓王爭霸戰等，另也呈現了富源保安宮源起、先民扎根過程。

客鼓鳴心光雕秀在上月18日晚間登場，獨特的聲光體驗吸引不少民眾，且許多是來自外地的民眾，成為南區客庄觀光的新亮點；客家處同時推出客庄小旅行，12梯次的活動場場爆滿，把民眾帶進客家庄，體驗客家染布、品嘗道地客家美食，品味客家文化。