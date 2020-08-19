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花蓮今夏首推客鼓鳴心光雕秀 逾萬人體驗客庄文化魅力

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣瑞穗鄉富源村每年舉辦鼓王爭霸戰，是全台客庄盛事。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣瑞穗鄉富源村每年舉辦鼓王爭霸戰，是全台客庄盛事。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府暑假期間在瑞穗鄉首度推出客鼓鳴心光雕秀，結合客庄小旅行，為南區觀光旅遊創造新亮點，活動到昨天截止，客家事務處統計共吸引上萬人造訪，體驗花蓮客家文化魅力。

瑞穗鄉富源村每年暑假在當地信仰中心保安宮前廣場的「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」，是全台客庄十二大節慶之一，以往只有兩天活動，縣府客家處為延伸活動熱度、創造觀光效益，今年首次引入光雕秀，利用光雕技術投映在保安宮牆面上，投射圖案是委請台北藝術大學團隊設計，融入在地特色，包括客家藍染、秀姑巒溪泛舟、富源蝴蝶谷、富興知名農產鳳梨傳承百年的重要民俗活動鼓王爭霸戰等，另也呈現了富源保安宮源起、先民扎根過程。

客鼓鳴心光雕秀在上月18日晚間登場，獨特的聲光體驗吸引不少民眾，且許多是來自外地的民眾，成為南區客庄觀光的新亮點；客家處同時推出客庄小旅行，12梯次的活動場場爆滿，把民眾帶進客家庄，體驗客家染布、品嘗道地客家美食，品味客家文化。

客家處長彭偉族說，花蓮客家族群眾多，也是全台客庄重點區域，今年客家處配合鼓王爭霸戰做了許多新嘗試，帶領更多民眾走進客家庄；今年活動熱鬧一個月，已圓滿落幕，未來會以更創新的思維，繼續營造花蓮客庄亮點。

花蓮縣政府配合鼓王爭霸戰，今年首度推出客鼓鳴心光雕秀，結合在地元素與光雕技術，頗受好評。圖／報系資料照片
花蓮縣政府配合鼓王爭霸戰，今年首度推出客鼓鳴心光雕秀，結合在地元素與光雕技術，頗受好評。圖／報系資料照片

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