基隆老大公廟起燈腳 揭開雞籠中元祭序幕

基隆三姓公廟及老大公廟昨天深夜分別進行「開龕門」及「起燈腳」儀式，市長林右昌等人共襄盛舉。今天下午，老大公廟將進行「開龕門」儀式，為庚子雞籠中元祭揭開序幕。

今天是農曆7月初一，也是俗稱鬼門開的日子，位在基隆獅球嶺的三姓公廟於昨天晚上11時子時一到舉行開龕門儀式，象徵7月鬼門開，林右昌與副市長林永發等人雙手合十，跟著廟方人員虔誠上香祝禱。

基隆老大公廟在子時稍後進行「起燈腳」開燈儀式，林右昌與輪值主普的白、童姓宗親會理事長白志華、童德寬等人共同按鈕，啟動薪火相傳永續斗燈座後，再上香、獻花，上千盞的普渡公燈在午夜12時同時點亮，象徵為陰間的好兄弟引領通往陽間的道路，接受人們整個月的香火供奉。

林右昌說，今年雞籠中元祭如期舉辦，所有科儀也照舊，但因為還在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫期間，大家還是要按照防疫新生活指示，在雞籠中元祭期間將有相關祭祀祈福活動，除了為基隆祈福，也為全台灣的人民祈福，希望疫情趕快過去。

基隆市文化局長陳靜萍表示，今年因應疫情，相關祭典科儀將進行適當人流管制，請參與民眾記得戴口罩並保持社交距離。農曆7月14日（國曆9月1日）晚上的放水燈遊行表演，今年因遊行形式變更，調整於8月30日主普壇開燈放彩時段演出。

此外，9月17日關龕門一樣會進行人流管制，市府將開放直播供民眾共同線上參與，不出門也能在家觀賞科儀全程轉播。