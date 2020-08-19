2018國標新秀組冠軍黃麥臣投身照服員 一心報恩九旬嬤

「從小都是阿嬤照顧我，現在阿嬤身體不好了，該是我照顧她的時候！」民國90年出生的獨生女黃麥臣才19歲，為了照顧90歲的阿嬤黃春高，暫時中斷學業投身照服員訓練，希望考上證照回報阿嬤養育之恩。

和一般學生暑假玩瘋不同，卑南族籍的黃麥臣去年從公東高工選修幼保組畢業後，報名今年衛福部台東醫院承辦的原住民照服員訓練；包括一周的實習在內，她用苦練國標4年的意志力完成課程；部東醫院護理之家護理長張緯梵也對她的細心大為稱讚。

「4年前半路愛上拉丁國標，我選擇堅持，現在阿嬤需要我了，我也要為阿嬤堅持下去」；麥臣的阿嬤經常會全身抽筋突然發作，連走路都沒辦法；心臟不好加上雙腳安裝人工關節，讓她下定決心自己扛起照顧阿嬤的義務，好讓父母親放心外出工作。

趁著阿嬤狀況好的時候，她會走路陪阿嬤開著電動車，在家裡附近的小公園或是國小走走，在涼亭下聽阿嬤訴說小時候自己最喜歡吃麵疙瘩、不斷在阿嬤幫傭煮飯的時候調皮搗蛋的過往，「圓圓（黃麥臣小名）真的是我們家的開心果，自己有委屈也不講，看到家人都是笑臉」，阿嬤黃春高這樣形容寶貝孫女。

黃麥臣家中經濟只是小康，媽媽黃友紀為了支應她學舞的費用和服裝花費必須兼職兩份工作，假日母女四處擺攤販賣手工藝品，黃麥臣自己也嘗試網拍增加收入不想加重媽媽負擔。