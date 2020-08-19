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2018國標新秀組冠軍黃麥臣投身照服員 一心報恩九旬嬤

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
衛福部台東醫院照服員黃麥臣，高二時曾經拿下2018年世紀盃全國公開賽新秀組第一名，也在今年青年節榮獲社會優秀青年獎項。記者尤聰光／攝影
衛福部台東醫院照服員黃麥臣，高二時曾經拿下2018年世紀盃全國公開賽新秀組第一名，也在今年青年節榮獲社會優秀青年獎項。記者尤聰光／攝影

「從小都是阿嬤照顧我，現在阿嬤身體不好了，該是我照顧她的時候！」民國90年出生的獨生女黃麥臣才19歲，為了照顧90歲的阿嬤黃春高，暫時中斷學業投身照服員訓練，希望考上證照回報阿嬤養育之恩。

和一般學生暑假玩瘋不同，卑南族籍的黃麥臣去年從公東高工選修幼保組畢業後，報名今年衛福部台東醫院承辦的原住民照服員訓練；包括一周的實習在內，她用苦練國標4年的意志力完成課程；部東醫院護理之家護理長張緯梵也對她的細心大為稱讚。

「4年前半路愛上拉丁國標，我選擇堅持，現在阿嬤需要我了，我也要為阿嬤堅持下去」；麥臣的阿嬤經常會全身抽筋突然發作，連走路都沒辦法；心臟不好加上雙腳安裝人工關節，讓她下定決心自己扛起照顧阿嬤的義務，好讓父母親放心外出工作。

趁著阿嬤狀況好的時候，她會走路陪阿嬤開著電動車，在家裡附近的小公園或是國小走走，在涼亭下聽阿嬤訴說小時候自己最喜歡吃麵疙瘩、不斷在阿嬤幫傭煮飯的時候調皮搗蛋的過往，「圓圓（黃麥臣小名）真的是我們家的開心果，自己有委屈也不講，看到家人都是笑臉」，阿嬤黃春高這樣形容寶貝孫女。

黃麥臣家中經濟只是小康，媽媽黃友紀為了支應她學舞的費用和服裝花費必須兼職兩份工作，假日母女四處擺攤販賣手工藝品，黃麥臣自己也嘗試網拍增加收入不想加重媽媽負擔。

儘管全家必須努力維持家計，黃麥臣高二時曾經拿下2018年世紀盃全國公開賽新秀組第一名，也在今年青年節榮獲社會優秀青年獎項。她說，有朝一日想站上拉丁國標的世界舞台，向阿嬤證明，「我所擁有的一切，都是您給我的」。

黃麥臣（左）趁著阿嬤狀況好的時候，會陪阿嬤開著電動車，在家裡附近的小公園或是國小走走。記者尤聰光／攝影
黃麥臣（左）趁著阿嬤狀況好的時候，會陪阿嬤開著電動車，在家裡附近的小公園或是國小走走。記者尤聰光／攝影
部東護家住民管灌餵食的時候如果狀況理想，黃麥臣會稍稍放鬆左手，讓流質食品順利流。記者尤聰光／攝影
部東護家住民管灌餵食的時候如果狀況理想，黃麥臣會稍稍放鬆左手，讓流質食品順利流。記者尤聰光／攝影

阿嬤 照服員

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