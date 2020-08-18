基隆輕軌議會要台鐵續保留 林右昌：匍匐前進用心良苦

基隆輕輕目前方案台鐵不進基隆火車站引發極大爭議，今天在市議會引發廣泛討論，議會最後做出決議，輕軌計畫對基隆未來發展有深遠影響，涉及市民交通權益的重大改變，市府在與其他機關研商並達成共識前，應多傾聽民意，了解市民的想法，不可貿然決定；並且要求，目前的台鐵必須繼續保留。

議長蔡旺璉做出3項結論，一，輕軌計畫對基隆未來發展有深遠影響，因涉及市民交通權益的重大改變，市府在與其他機關研商並達成共識前，應多傾聽民意，了解市民的想法，不可貿然決定。

二，為期資訊公開透明，輕軌興建計畫，市府應主動辦理各區的公聽會，邀中央單位與民眾充分溝通說明，務必做好政策的溝通。

三，市民便捷的公共運輸服務，市府應掌握主導權，未來台鐵若不進基隆火車站，將對市民通勤造成嚴重的影響，因此，市府對基隆輕軌除早日實現外，另，「目前的台鐵必須繼續保留」。四，對公聽會意見與綜合規畫報告結果，市府在下次會期一併進行報告。

市長林右昌說，有關基隆輕軌捷運規劃案，目前還沒有定案，會持續向規劃單位反應民意，他也細數過去幾年來歷任市長規劃捷運的難處：「沒錢、沒人、沒路廊」3個問題，已經在這2年下來的努力下獲得大部分的解決，並以「匍匐前進、用心良苦」形容這段時間以來的心情，希望大家一起珍惜推動輕軌捷運的寶貴成果，讓好的方案出現。

林右昌舉出，當初前院長毛治國提過，基隆要捷運，錢要自己出、盈虧要自負，這也是我們最大的問題，所以之後跟中央談，都是站在完善大台北首都生活圈的立場，並促使基隆市港與首都生活圈的連接，還要附有帶動基隆河谷廊帶經濟發展的功能，這樣才有效益，否則中央不會單純只在「我們需要通勤」這個政策上給我們支持。

「預算的部分，這幾年中央已經給我們支持」，林右昌表示，蔡英文總統數年前親自視察，也對我們基隆的國際建設大表支持，加上前瞻計畫的支援，「基隆市不需要出到任何一毛錢。」至於路廊的問題，基隆河谷狹窄，唯有現有台鐵路廊與現有高速公路的路廊可以選擇，但是高速公路附近沒有住家，要進行土木建設也有一定的難度，不過在這2兩的努力的之下，「最困難的大部分已經解決，相信接下來的問題，我們也能一一克服。」