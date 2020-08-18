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台鐵經營基隆輕軌？ 林右昌：不一定台鐵也有可能是新北

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌（站立者）18日在議會答詢表示，基隆輕軌八堵到基隆是以何種方式進來，不是二擇一選擇，也不是單一選項，其實評估和規劃有很多種，但還沒有最後定案。中央社
基隆市長林右昌（站立者）18日在議會答詢表示，基隆輕軌八堵到基隆是以何種方式進來，不是二擇一選擇，也不是單一選項，其實評估和規劃有很多種，但還沒有最後定案。中央社

基隆市議會臨時會今天多位議員針對基隆輕軌議題發言，除了擔心以後台鐵火車不進基隆站外，也有議員表示，基隆人對以後基隆輕軌由台鐵經營有疑慮，沒有信心。市長林右昌表示，未來輕軌營運單位不一定是台鐵，也可能是新北市。

議員童子瑋說，基隆輕軌的問題，交通部不會只用通勤的問題來考量，對城市的發展是好的，交通部要說明，如果還有機會調整，在轉乘方面可以改善。現在有機會完成，北北基桃捷運路網連結在一起，是難得的契機。

議員張顥瀚表示，如何把台北的能量帶來基隆，市民為何對輕軌感到惶恐，每日有1萬多人往台北通學、上班，未來轉乘的問題，在於提供更便利的轉乘功能。

議員張淵翔說，有競合闗係是好的，市民有不同的工具選擇，快捷公車、火車都可選擇，要樂觀但要謹慎，輕軌到基隆站後，可以延伸到海邊、山海的地區，讓輕軌進到基隆後，再到兩邊的山海，促成觀觀的發展。大基隆歷史場景再現，要建議中央把基隆輕軌的訊息比照大基隆歷史場景，清楚透明完整的說明。

議員秦鉦表示，市民惶恐就是因為中央怎麼做，地方完全不知道，現在大家關心台鐵進不進基隆火車站？市長的態度如何，能接受不進火車站嗎？

交通處長李綱說，未來誰經營還不一定，台鐵、新北都有可能。軌道建設有些就是需要轉乘，基隆輕軌重要的一個面向是讓台北人來基隆。而且未來基隆輕軌不會有高牆，都市的環境整個不一樣，最樂觀5到6年完成，比照淡海輕輕。

有民眾對未來基隆輕軌未來會台鐵經營的疑慮，市長林右昌表示，未來輕軌營運單位不一定是台鐵，也可能是新北市。

基隆市議會臨時會今天多位議員針對基隆輕軌議題發言。記者游明煌／攝影
基隆市議會臨時會今天多位議員針對基隆輕軌議題發言。記者游明煌／攝影

基隆輕軌 台鐵 林右昌

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