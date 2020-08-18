快訊

挺勞工！基本工資明年照調漲 月薪24000元、時薪160元

長住美國少年無症狀十天突採檢 陳時中下令政風單位調查

宜蘭五十二甲濕地遭違規填土 縣府要求限期改善

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭五十二甲濕地範圍內被人搭建違規設施，縣府要求限期改善。圖／縣政府提供
宜蘭五十二甲濕地範圍內被人搭建違規設施，縣府要求限期改善。圖／縣政府提供

宜蘭五十二甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎遭人檢舉，在五十二甲濕地填土興建設施，並經營休閒農場。縣府發現後通知其9月24日改善，否則將依違反區域計畫法開罰；邱表示，針對農場違規的部分，他會儘速改善。

五十二甲濕地面積近300公頃，2015年公告為「國家級重要濕地」，但因濕地範圍有九成以上屬於私有地，影響1千多名地主權益，主管機關所提出的「五十二甲濕地保育利用計畫」，地主與環保團體都有不同聲音，畫設國家級濕地一事爭擾不休，至今尚未定案 。

邱錫奎最近遭人檢舉違規經營休閒農場，在溼地填土興建游泳池、滑水道等設施，更在最近試營運；宜府農業處接獲檢舉前往會勘，要求邱二個月內改善，否則可以依照違反區域計畫法，開罰6萬到30萬元。

據了解，邱錫奎在7月初向縣府申請經營休閒農場，因申請文件不足遭退件，目前部分農場設施屬於違規。邱錫奎表示，濕地範圍內的很多私有土地幾乎都缺乏利用價值，他經營休閒農場就是要提升土地利用，尚未正式營運，最近會儘速改善違規部分。

宜蘭五十二甲濕地範圍內被人搭建違規設施，縣府要求限期改善。圖／縣政府提供
宜蘭五十二甲濕地範圍內被人搭建違規設施，縣府要求限期改善。圖／縣政府提供
宜蘭五十二甲濕地範圍內被人搭建違規設施，縣府要求限期改善。圖／縣政府提供
宜蘭五十二甲濕地範圍內被人搭建違規設施，縣府要求限期改善。圖／縣政府提供

濕地 滑水道

延伸閱讀

為產糧食開墾雨林 印尼發展計畫受阻

蔡總統廟宇參拜 市長江聰淵勉勵兩年後光復宜蘭

總統來訪宜蘭市長全程陪 被問拉抬聲勢？她笑而不答

民進黨議會黨團力爭立法院遷建宜蘭 若有高鐵交通不難

相關新聞

花蓮測速照相王在這裡 7個月已罰6369件

花蓮台9線壽豐豐田段速限僅有50公里，測速照相桿去年拍下3437件超速，今年1到7月達6369件，多了近1倍，被封為「花...

宜蘭五十二甲濕地遭違規填土 縣府要求限期改善

宜蘭五十二甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎遭人檢舉，在五十二甲濕地填土興建設施，並經營休閒農場。縣府發現後通知其9月...

台東卑南部落小黃公車今啟動 25元解決就醫採購等需求

回應本報願景工程偏鄉「行的正義」專題報導，交通部公路總局為改善偏鄉部落交通，繼大武、延平、海端之後，結合東華大學東部區域...

宜蘭情人節活動首度出現雙鵲橋 龍潭湖面牛郎織女相會

宜蘭縣今年情人節活動選在龍潭湖舉辦，第一次出現「雙鵲橋」為浪漫加分，其中一座更位於今天初完工的湖中棧道，預計兩座鵲橋將吸...

頭城北端5漁村 各有風貌

台灣好行綠19「宜蘭東北角海岸線」串連頭城鎮各觀光路線景點，尤其特別停靠「東方五漁村」，這五個漁村指的是石城、大里、大溪...

宜蘭公車旅遊東北角 上路

宜蘭頭城鎮背山面海，觀光資源豐沛，縣政府與東北角風景區管理處為鼓勵民眾搭乘大眾運輸到宜蘭再轉乘公車旅遊，打造在地接駁服務...

完成陳爸遺願…孩子的書屋 挑戰中央山脈

台東「孩子的書屋」已故創辦人陳爸心心念念要帶孩子完成認識台灣三部曲「單車環島、獨木舟環島、翻越中央山脈」，只完成前兩項，...

基隆中元祭主燈 越看越像豬？

基隆中元祭今年輪值由聯姓會主普，聯姓會製作的老鼠主燈安置在海洋廣場後引發議論，有人覺得跟去年豬年主燈很像，是「豬投胎轉世...

蔡英文訪宜蘭…感謝防疫國家隊 賴清德訪花蓮

總統蔡英文與副總統賴清德昨天分別在宜蘭、花蓮參訪。蔡總統昨先到宜蘭爐源寺、四結福德廟上香，同時拜訪潛水衣製造廠薛長興工業...

影／基隆潮境、龍洞灣珊瑚出現「癩痢頭」 潛水教練心驚

南台灣蘭嶼、綠島等地海底珊瑚白化危機存在多年，最近半個月連日高溫，龍洞灣潛水教練發現淺層海域約兩成珊瑚白化。基隆海科館研...

總統來訪宜蘭市長全程陪 被問拉抬聲勢？她笑而不答

總統蔡英文今天到宜蘭爐源寺及四結福德廟上香，同時拜訪國內最大潛水衣製造廠薛長興工業、知名的亞典蛋糕密碼館觀光工廠。此行由...

基隆中元祭鼠年主燈亮相 藝術家王傑：說大白話就是醜

基隆中元祭今年輪值由聯姓會主普，聯姓會製作的老鼠主燈安置在海洋廣場後引發議論，有人覺得跟去年豬年主燈很像，是「豬投胎轉世...

熱門新聞

基隆中元祭鼠年主燈亮相 藝術家王傑：說大白話就是醜

今晚新竹送肉粽路線曝光 在地人不解：現在是在跟風嗎？

竹市城隍廟廣場啟用再造百年人本廟埕 嚴禁停車設攤

美學生活步道23樓高建案動工 徐耀昌認為商圈發展可期

影／基隆潮境、龍洞灣珊瑚出現「癩痢頭」 潛水教練心驚

柯市府日前拔北畜董座失利 董事長葉文忠今請辭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。