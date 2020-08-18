宜蘭五十二甲濕地遭違規填土 縣府要求限期改善
宜蘭五十二甲生態農事觀光權益促進會理事長邱錫奎遭人檢舉，在五十二甲濕地填土興建設施，並經營休閒農場。縣府發現後通知其9月24日改善，否則將依違反區域計畫法開罰；邱表示，針對農場違規的部分，他會儘速改善。
五十二甲濕地面積近300公頃，2015年公告為「國家級重要濕地」，但因濕地範圍有九成以上屬於私有地，影響1千多名地主權益，主管機關所提出的「五十二甲濕地保育利用計畫」，地主與環保團體都有不同聲音，畫設國家級濕地一事爭擾不休，至今尚未定案 。
邱錫奎最近遭人檢舉違規經營休閒農場，在溼地填土興建游泳池、滑水道等設施，更在最近試營運；宜府農業處接獲檢舉前往會勘，要求邱二個月內改善，否則可以依照違反區域計畫法，開罰6萬到30萬元。
據了解，邱錫奎在7月初向縣府申請經營休閒農場，因申請文件不足遭退件，目前部分農場設施屬於違規。邱錫奎表示，濕地範圍內的很多私有土地幾乎都缺乏利用價值，他經營休閒農場就是要提升土地利用，尚未正式營運，最近會儘速改善違規部分。
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