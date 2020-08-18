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台東卑南部落小黃公車今啟動 25元解決就醫採購等需求

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
卑南鄉偏遠部落幸福小黃公車今天啟動上路，只要公車票價25元，就能滿足當地民眾就醫、採購及洽公需求。記者羅紹平／攝影
卑南鄉偏遠部落幸福小黃公車今天啟動上路，只要公車票價25元，就能滿足當地民眾就醫、採購及洽公需求。記者羅紹平／攝影

回應本報願景工程偏鄉「行的正義」專題報導，交通部公路總局為改善偏鄉部落交通，繼大武、延平、海端之後，結合東華大學東部區域運輸發展研究中心、台東縣政府及卑南鄉公所，開闢4條「幸福小黃」路線今天上午通車路，只要公車票價25元，就能滿足偏遠部落民眾到市區就醫、採購及洽公需求。

公路總局高雄監理所台東監理站表示，4條小黃公車路線分別是1山里部落-龍過脈（固定路線）；2山里部落-牧場土地公廟-市區馬偕、基督教、台東聖母醫院（預約路線）；3山里部落-小熊渡假村-市區醫院（預約路線）、4溫泉區-市區醫院（預約路線）。

卑南鄉幸福小黃公車，今天上午10時30分在廢棄的山里火車站舉辦通車典禮，由公路總局局長許鉦漳、台東縣副縣長王志輝、卑南鄉長許文獻、行政院東部辦公室執行長洪宗楷、公路總局高雄區監理所所長李瑞銘等主持。有許多鄉民從距離數十公里外的溫泉村及明峰村，趕來共襄盛舉，鄉民開心表示：「鄉內的大喜事，一定要來參加」。

許鉦漳從台北趕到通車典禮現場，為幸福小黃通車獻上祝福，也帶來補助之利多。他表示，公路總局近年來在全國各地積極推辦「幸福巴士」及「幸福小黃」，今天通車的幸福小黃，公路總局也補助相關營運費用、電子票證設備及站牌建置等費用。希望在中央、地方攜手合作下，將公共運輸涵蓋率由現行的82.44％提升到88%，讓更多民眾得到便捷的交通服務。

李瑞銘表示，山里車站距離台9線有7公里遠，座落在蜿蜒難找的鄉道中，但山里仍有住戶，可想這些年長住戶日常出入有多麼不方便，卑南鄉幸福小黃提供銜接公路客運路線，滿足偏鄉民眾日常採買、市區就醫、洽公需求，搭乘費用只要公車一段票價25元（學生票13元），使用現金及電子票證（一卡通或悠遊卡）皆可，體現政府對偏鄉民眾「行」的照顧。

卑南鄉偏遠部落幸福小黃公車今天啟動上路，只要公車票價25元，就能滿足當地民眾就醫、採購及洽公需求。記者羅紹平／攝影
卑南鄉偏遠部落幸福小黃公車今天啟動上路，只要公車票價25元，就能滿足當地民眾就醫、採購及洽公需求。記者羅紹平／攝影

偏鄉 公車 台東

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