宜蘭情人節活動首度出現雙鵲橋 龍潭湖面牛郎織女相會

宜蘭縣今年情人節活動選在龍潭湖舉辦，第一次出現「雙鵲橋」為浪漫加分，其中一座更位於今天初完工的湖中棧道，預計兩座鵲橋將吸引更多遊客。

位於礁溪鄉的龍潭湖最近幾年 整建後，湖光山色更加美麗，今年初完成跨越湖面240公尺湖中棧道，縣政府舉辦情人節活動，除了在入口處打造「真心鵲橋」，另也把湖中棧道設計成「光芒鵲橋」。

真心鵲橋從高空望下去，彷彿噶瑪蘭公主捧著紅色真心，為情人獻上祝福，至於湖中的光芒鵲橋以海豚裝飾，簇擁情人攜手悠遊共走鵲橋，橋邊設計綻放光芒，營造浪漫氛圍。

除了鵲橋之外，在場域入口處有七彩城堡、天使白色翅膀，水岸邊情人的眼淚，象徵噶瑪蘭公主為了愛落下的淚珠，也比喻蘭陽平原的雨水。

情人節活動預計8月25日至29日連續舉辦5天，25日晚上6點20分開幕點燈，當晚會運用大型水上道具，讓牛郎及織女在龍潭湖面翩翩起舞，訴說一段浪漫的七夕故事。

另外在5天活動中，安排街頭藝人表演、情人互動遊戲、25日有藝人青春夜光演唱、29日是歌手星光音樂會。最近剛評選出來的好食好物也在湖邊展售，歡迎遊客把宜蘭優質的好食好物伴手禮帶回家。