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影／基隆潮境、龍洞灣珊瑚出現「癩痢頭」 潛水教練心驚

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
潛水愛好者對東北角龍洞灣海底珊瑚白化，「處處癩痢頭」感到憂心。記者牟玉珮／攝影
潛水愛好者對東北角龍洞灣海底珊瑚白化，「處處癩痢頭」感到憂心。記者牟玉珮／攝影

南台灣蘭嶼、綠島等地海底珊瑚白化危機存在多年，最近半個月連日高溫，龍洞灣潛水教練發現淺層海域約兩成珊瑚白化。基隆海科館研究人員在潮境公園淺水區域，也看到20~30%珊瑚白化，呼籲下水民眾避免使用含危害珊瑚化學物質的防曬用品，一起拯救珊瑚礁。

龍洞灣海洋公園潛水教練尹相文說，東北角海域因為地理位置、海流和季風等因素，海水溫度比南台灣低，珊瑚白化過去只是零星個案。今年8月初哈格比颱風過後，一直維持高溫氣候，導致珊瑚白化災情擴大。

尹相文說，龍洞灣5公尺內的淺層水域，夏天水溫多攝氏26、7度，但最近都是30、31度，現在珊瑚白化估計約兩成，深層水域的珊瑚，因為水溫較低，狀況就好一點。

牟姓潛水玩家說，以前曾在小琉球、蘭嶼、綠島或馬來西亞潛水，看到整片白化的珊瑚。前幾天在水溫較低的龍洞灣潛水，沒想到也看到「處處癩痢頭」。剛泛白的珊瑚有可能因水溫降低或水質恢復清澈，搬家的共生藻重新長回來，珊瑚蟲會活過來，但若情況持續惡化，遲早死亡。

海科館產學交流組主任陳麗淑、研究員陳彥嘉及潛水志工，本月8日到潮境海灣抽樣調查45公尺水下珊瑚礁，發現白化發生範圍在水深8公尺以內，當日水溫28度，白化珊瑚覆蓋率約三成。以珊瑚健康色卡目測白化等級，落在1、2級之間，多數為熱敏感物種，較耐熱的腦紋珊瑚、菊石珊瑚顏色只淡化。

陳麗淑說，國外研究證實具二苯甲酮及甲氧基肉桂酸辛酯等化學物質防曬用品，會打亂珊瑚蟲的內分泌，造成幼蟲提早骨骼化，無力適應海水升溫，導致白化最後死亡。海科館長陳素芬呼籲民眾拒用防曬乳，拯救病危珊瑚。

尹相文說，「不要把游泳池文化帶到海邊」，建議民眾到海上遊憩，可以在泳裝外再穿水母衣或防寒衣，就可以不用擦很多防曬乳；另外也不要在海邊用洗髮乳、沐浴乳，只用淡水沖洗就好。

基隆海科館人員發現潮境海域珊瑚出現白化現象。圖／基隆海科館提供
基隆海科館人員發現潮境海域珊瑚出現白化現象。圖／基隆海科館提供
潛水愛好者對東北角龍洞灣海底珊瑚，因連日高溫白化感到憂心。記者牟玉珮／攝影
潛水愛好者對東北角龍洞灣海底珊瑚，因連日高溫白化感到憂心。記者牟玉珮／攝影
潛水愛好者對東北角龍洞灣海底珊瑚，因連日高溫白化感到憂心。記者牟玉珮／攝影
潛水愛好者對東北角龍洞灣海底珊瑚，因連日高溫白化感到憂心。記者牟玉珮／攝影

珊瑚 防曬 海科館

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