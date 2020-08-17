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明德外役監獄受刑人連三榮脫逃 刑事局公布長相

總統來訪宜蘭市長全程陪 被問拉抬聲勢？她笑而不答

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
蔡英文總統到四結福德廟上香時，廟方總幹事陳榮楷特別製作「藏頭詩」，每句開頭的第一個字連結起來是「蔡英文清廉勤政愛鄉土，文化新台灣」。記者戴永華／攝影
蔡英文總統到四結福德廟上香時，廟方總幹事陳榮楷特別製作「藏頭詩」，每句開頭的第一個字連結起來是「蔡英文清廉勤政愛鄉土，文化新台灣」。記者戴永華／攝影

總統蔡英文今天到宜蘭爐源寺及四結福德廟上香，同時拜訪國內最大潛水衣製造廠薛長興工業、知名的亞典蛋糕密碼館觀光工廠。此行由有意角逐下屆縣長寶座的宜蘭市長江聰淵全程陪同，總統被問到是否來幫江市長拉抬聲勢？她笑而不語。

蔡英文選總統在宜蘭得票十分亮眼，她謝票時曾允諾會再來宜蘭，原本行程是安排在8月初，但遇上前總統李登輝辭世，延至今日。據了解，行程由宜蘭市長江聰淵安排及全陪，蔡英文被問到此行是否為地方選舉備戰？幫江拉抬聲勢？她笑著揮揮手沒有回應，江聰淵則是面露微笑。

在四結福德廟上香時，廟方總幹事陳榮楷巧思設計了「藏頭詩」，每句的開頭第一個字連結起來是「蔡英文清廉勤政愛鄉土，文化新台灣」，相當討喜。

除了拜廟外，還有兩個不對外公開行程，拜訪薛長興工業及亞典密碼館觀光工廠。薛長興工業是國內最大潛水防寒衣製造大廠，全球市占率六成五，這次疫情也加入國家隊，協助製造防護衣；蔡英文總統到訪時，除了感謝業者配合防疫，也肯定薛長興傑出產業為台灣發光發熱。

亞典蛋糕密碼館觀光工廠以生產年輪蛋糕打響知名度，曾經是國內參觀人數密度最高的觀光工廠，不過這波疫情也遭受到衝擊，直到最近一、兩個月生意才逐漸回溫，遊客驚見蔡英文來開心高喊「總統好」。

蔡英文總統今天到宜蘭參訪，由市長江聰淵（前排右三）全程陪同。記者戴永華／攝影
蔡英文總統今天到宜蘭參訪，由市長江聰淵（前排右三）全程陪同。記者戴永華／攝影

蔡英文 觀光工廠 江聰淵

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