基隆中元祭鼠年主燈亮相 藝術家王傑：說大白話就是醜

基隆中元祭今年輪值由聯姓會主普，聯姓會製作的老鼠主燈安置在海洋廣場後引發議論，有人覺得跟去年豬年主燈很像，是「豬投胎轉世成鼠」。在地藝術家王傑今天也在臉書貼文，指「這種偶，你就別再來了……放在設計者自己家裡他都嫌醜，就是醜！」

聯姓會今年主普由白、童宗親會值東，童姓宗親會理事長童德寬說，這座主燈是聯姓會11個宗親會從廠商提供的設計中表決選出來的，他尊重藝術家的專業意見，也請藝術家尊種傳統民俗的選擇。更何況目前展示的主燈底座尚未完成，也還沒點燈，就說它很醜，不公平。

至於有人說鼠年主燈跟去年的豬年主燈很像，質疑是舊作修改成的作品。童德寬說，去年豬年主燈目前在還廠商的工廠中，鼠年主燈絕對不是去年豬年主燈改成的，請外界不要臆測，以訛傳訛。

中元祭即將登場，基隆市區相關裝置陸續就位。鼠年主燈昨天立在海洋廣場之後，照片上傳地方臉書社團引發討論。有人秀出鼠年、豬年主燈對照，不少人認為結構很像，留言「像老鼠的豬」、「越看越像豬」、「我就說是豬吧」。

王傑在臉書說，今年基隆中元祭的老鼠這麼大一隻，堂而皇之地出現在藝術家想要賣點自己的藝術品都不可能的海洋廣場，肯定具有無可比擬的代表性。好奇的是有誰會勇敢地站在這隻囓齒動物旁邊，捍衛它的代表性？

王傑說，對於每天教別人怎麼畫張好畫的人來說，「這種偶，你就別再來了」，說大白話就是把這東西放在設計者自己家裡都嫌醜，就是醜。然而如今我們卻要每天經過它前面，把它的出現當作生活中必然遇到的諸多厄運與詛咒一般的吞下，何苦？