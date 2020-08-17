瑞穗鮮乳、舞鶴咖啡植物染創意 萬能科大花蓮蓋玩具窩

花蓮社會企業創新創業學會攜手台灣玩具圖書館、萬能科技大學商業設計系產官學聯手，暑假推動「一起夢想─舞鶴夢想玩具窩」活動，利用在地產業以咖啡植物染創作，規畫親子教學和「舞鶴」圖騰裝置藝術課程，展現出融合在地的公益特色行程。

花蓮社會企業創新創業學會胡哲生理事長表示，舞鶴玩具圖書館坐落於花蓮縣瑞穗鄉台九號公路旁的青春舞鶴咖啡園區，不論平日或假期都吸引遊客親近好水好水，體驗在地咖啡文化，啜一口舞鶴咖啡，再加上當地新鮮瑞穗鮮奶，成為體驗夏日部落風情一大享受。

他說，青春舞鶴咖啡園區以咖啡田為基礎，打造一個從有機耕種、果實摘取、生豆曬乾、烘焙試味、研磨沖泡、店面經營到甜點果干製作等，工作技能培訓場所也為18歲以後的更生青年，提供一個技術學習與生活的園區，暑假更規畫、建立玩具圖書館，讓當地弱勢族群孩子有玩玩具的空間，家長有交流學習的地方。

萬能科大商業設計系盧建光、林昱廷教授率師生組成的專業設計團隊，專程到花蓮瑞穗，協助台灣玩具圖書館及台灣社會企業創新創業學會建置舞鶴玩具圖書館。

盧建光表示，「咖啡染」是將鮮奶和咖啡兩種在地特色食材組合融入染色，先將圍巾先浸泡於鮮奶中，在晾乾後放入已熬煮的咖啡中繼續煮沸進行染色，後續以醋酸銅固色，洗滌晾乾後的織物有著淡淡咖啡的清香。除了圍巾外，還將一對舞鶴圖案以縫染方式進行咖啡染色，在地咖啡、鮮奶融入文創設計中。

盧建光指出，除了咖啡染外，還嘗試使用在地的紅薑黃、黃薑黃、福木等染色，再加上帶來的洋蔥皮及天然藍靛染料，讓舞鶴的夏日充滿繽紛的色彩。

萬能科大商設系師生專業設計團隊，利用咖啡植物染打造玩具窩，3條長約7.8公尺的棉布使用雲染加上彈珠進行藍染，當作玩具窩的天花板裝飾，另外使用縫染呈現蕨類圖案加上冰棒棍押小花進行藍染，當作玩具窩的窗簾。團隊也使用免洗筷來編排圖案，以洋蔥皮進行染色當作桌巾。

盧建光說，活動期間還安排附近住民一起體驗藍染，每個人做出來的圖案很不一樣，打開來都充滿驚喜，大家也試著各種植物包含薯榔等染色的可行性。因此，不只是為花蓮舞鶴玩具圖書館布置設計，也讓更多人認識當地自然環境中的色彩，進而動手藉由染色將色彩與生活連結在一起。