2020池上稻穗藝術節人氣歌手多 劉櫂豪：中央補助380萬

2020池上秋收稻穗藝術節將於今年10月24日起在池上鄉萬安村天堂路稻田區辦理，立委劉櫂豪表示，經努力爭取，農委會同意補助380萬元經費給池上農會，邀請桑布伊、盧廣仲、張震嶽、艾怡良、A-Lin、茄子蛋等人氣歌手演出，一同歌詠秋收、盛讚大地。

池上秋收稻穗藝術節，由台灣好基金會結合鄉公所、農會、池上鄉文化藝術協會等單位，從2009年開始辦理，至今將邁入第12年，2009年首屆池上秋收稻穗藝術節邀請鋼琴王子陳冠宇在金黃稻浪中演出，打響池上秋收稻穗藝術節名氣並登上「Time時代雜誌」近年來受邀演出的有優人神鼓、雲門舞集、張惠妹等。

劉櫂豪表示，2020年池上秋收將邀請桑布伊、盧廣仲、張震嶽、艾怡良、A-Lin、茄子蛋等人氣歌手演出，10月24、25日在池上鄉萬安村天堂路稻田區演出，歡迎各地的好朋友一起到池上，在黃金稻穗中，看表演、慶豐收。