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台東青年實現12年夢想辦滑板賽 他感謝劉櫂豪及各方

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣首場滑板競賽上周六在台東轉運站舉行，共吸引來自宜、花、高、屏等地同好60人參賽。記者羅紹平／翻攝
台東縣首場滑板競賽上周六在台東轉運站舉行，共吸引來自宜、花、高、屏等地同好60人參賽。記者羅紹平／翻攝

台東青年許棓喻上周六（15日）舉辦台東史上首場滑板競賽「啟動台東滑板築夢」，除台東青年外，更吸引來自宜、花、高、屏等地共60人報名參賽，用滑板為台東注入年輕活力的新風景。他今天開心表示，感謝立委劉櫂豪與各方廠商資助與協助，讓他實現了12年的夢想

劉櫂豪從2015年起以選舉得票補助款作為獎金，開辦第一屆愛台東夢想資助計畫至今，鼓勵台東青年勇敢完成夢想。許棓喻以「啟動台東滑板築夢」獲2020年愛台東夢想資助計畫5萬元獎金。

今年31歲的許棓喻說，真得很開心，看到台東史上第一場滑板賽圓滿完成，有那麼的同好來自宜、花、高、屏等地，大家一起交流，必須感謝劉櫂豪推動他前進，實現夢想，也感謝贊助經費的所有廠商。

許棓喻表示，他練習滑板12年，滑板都成了日本2021年（因新冠疫情延後一年舉辦）東京奧運指定競賽項目，很感慨在台灣卻不受重視，其實滑板只要做好防護，是安全又健康的運動，他一直希望滑板能獲得重視。

他指出，台東沒有一個合適的滑板運動場地，他想如辦了活動，就會有人想跟著玩，使用者變多就能獲得政府重視，花蓮有滑板場，宜蘭也有兩個，台東地那麼大，沒有滑板場，台東有很多籃球場都沒人打球，應可撥一個給滑板運動愛好者辦活動或比賽，所以就想拋磚引玉。

劉櫂豪今天表示，對台東未來的發展，許多人有不同的夢想和計畫，他盡自己能力，協助台東青年朋友完成自己的夢想，希望這樣的果實可以繼續在台東扎根茁壯，成為推動台東不斷前進的力量。見現場有那麼多年輕人參加，他為許棓喻感到相當開心。

台東滑板運動愛好者許棓喻（左）實現舉辦滑板競賽夢想，他感謝立委劉櫂豪（右）資助經費。記者羅紹平／翻攝
台東滑板運動愛好者許棓喻（左）實現舉辦滑板競賽夢想，他感謝立委劉櫂豪（右）資助經費。記者羅紹平／翻攝
台東縣首場滑板競賽上周六在台東轉運站舉行，共吸引來自宜、花、高、屏等地同好60人參賽。記者羅紹平／翻攝
台東縣首場滑板競賽上周六在台東轉運站舉行，共吸引來自宜、花、高、屏等地同好60人參賽。記者羅紹平／翻攝

台東 夢想 劉櫂豪

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