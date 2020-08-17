七堵後站重畫停車格 仍見機車違停亂象

基隆市七堵火車站後站出口旁的空地，出現停車格內汽車被違停機車包圍亂象。市府交通處考量停車效益，以滿足通勤機車族需求為主，重畫標線增加停車格，並把汽、機車格隔開。只是部分騎士見停車格被停滿，索性把機車停在通道，路側紅線也見機車違停。

交通處停車管理科長張以正表示，新畫設的停車格剛開放民眾停車，近日會觀察停車狀況，適度修正。例如兩排停車格間保持通敞的通道，方便騎士進出，但有人卻把機車停在通道。如果不影響進出，會考慮在通道中央增設停車格；至於在紅線路段違停，影響通行會請警方加強取締。

基隆市七堵區長興地下道出口、東新街和東新街6巷圍成的三角形區域，交通處規畫成小型停車場，畫設汽車格和機車格。因為地點就在七堵火車站後站出入口，成為熱門停車地點。

停車場過去靠近車站的較寬敞區域分畫汽、機車格，有騎士發現機車格停滿了，就把機車停在迴車空間，且常因為越停越多，造成合法停在停車格的汽車駕駛人回來開車時，發現出路被機車堵住動彈不得。交通處和七堵區公所接獲民眾反映停車亂象，研商後重畫停車格。