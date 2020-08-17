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台東部落文健站創意背包設計賽 銀髮麻豆走秀嗨翻全場

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，現場展示30件作品，件件獨特，顯見文健站阿公阿嬤的創意無限。記者羅紹平／攝影
台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，現場展示30件作品，件件獨特，顯見文健站阿公阿嬤的創意無限。記者羅紹平／攝影

台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，現場展示30件作品，件件獨特，顯見文健站阿公阿嬤的創意無限，現場讓阿公阿媽拿著自己作品站上伸展台走秀，儘管動作生澀，但長者的心火熱，現場嗨翻，笑聲不斷。

縣府原民處今天上午10時，在國立台東大學知本校區體育館舉辦走秀暨頒獎典禮，希望長者多參與社交活動，展現舞台魅力、創造生命的價值。

台東縣政府原民處表示，舉辦這場活動，主因是為讓到文健站活動的長者延緩失能， 各文健站都鼓勵長者運用巧思，設計與製作出獨一無二且具有族群性特色背包，並透過競賽讓長者發揮「設計師」的無限創意，當然設計出來的背包，也希望能帶動部落產業發展。

台東縣現有93個部落文健，7月進行背包初選，共選出30件作品，每件作品都相當具有各族群特色，製作材料有的是從山上採集構樹樹皮、月桃葉或檳榔鞘，長者花費好大工夫整理、敲打，才順利完成。有的背包則以傳統技法編織，成品比電腦繡得更漂亮，長輩們將傳統技藝結合時尚，讓人眼睛為之一亮。

縣政府原民處表示，經由長者一針一線所製作而成的背包，每一件作品都是獨一無二的，長者背著自己親手做成的背包走在舞台上，各個台風都不輸專業模特兒，展現出自信。

台東排灣族設計師沙布喇．安德烈表示，老人家的創意真的是無可限量，手藝都非常的靈巧。

台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，阿公阿嬤拿著自己的作品走秀。記者羅紹平／攝影
台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，阿公阿嬤拿著自己的作品走秀。記者羅紹平／攝影
台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，現場展示30件作品，件件獨特，顯見文健站阿公阿嬤的創意無限。記者羅紹平／攝影
台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，現場展示30件作品，件件獨特，顯見文健站阿公阿嬤的創意無限。記者羅紹平／攝影
台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，現場展示30件作品，件件獨特，顯見文健站阿公阿嬤的創意無限。記者羅紹平／攝影
台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，現場展示30件作品，件件獨特，顯見文健站阿公阿嬤的創意無限。記者羅紹平／攝影
台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，阿公阿嬤拿著自己的作品走秀。記者羅紹平／攝影
台東縣政府原民今天上午舉辦部落文健站背包設計競賽，阿公阿嬤拿著自己的作品走秀。記者羅紹平／攝影

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