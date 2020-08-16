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影／熱氣球今晚10周年光雕生日趴 11壽星驚喜受邀同慶

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東熱氣球嘉年華今年邁入10周年，今天晚上7點至8點半在鹿野高台舉辦「生日派對」光雕音樂會。記者羅紹平／翻攝
台東熱氣球嘉年華今年邁入10周年，今天晚上7點至8點半在鹿野高台舉辦「生日派對」光雕音樂會。記者羅紹平／翻攝

台東熱氣球嘉年華今年邁入10周年，今天晚上7點至8點半在鹿野高台舉辦「生日派對」光雕音樂會，除首次展示生日蛋糕造型球，現場邀請今天生日的遊客與家人同慶，在場中央接受全場逾5萬遊客高呼「生日快樂」祝福，受邀遊客驚喜：「今生最值得回憶的生日」。

台東熱氣球嘉年華即將於8月30日閉幕，今晚舉辦倒數第三場光雕音樂會，人潮不斷湧入；台東縣政府交觀處遊憩科長劉奇朋表示，鹿野高台從下午5點的造型熱氣球展示、晚上7點的光雕音樂晚會，共吸引遊客逾8萬人次，光雕音樂會結束，至晚上10點現場還有許多遊客等待接駁公車。

劉奇朋說，今天光雕音樂晚會主題是生日派對，全場由「生日快樂組曲」串場，結合雷射光束與熱氣球火焰，慶祝台東熱氣球舉辦邁入10周年，為讓遊客有個溫馨且難忘的光雕音樂晚會，除了展示生日蛋糕造型球，也刻意在活動開始前，由大會主持人廣播邀請今天生日的遊客同慶，現場共有11位遊客是壽星，由家人陪伴到場中央貴賓席，接受全體遊客祝福，果然贏得全場遊客歡呼與如雷掌聲回應。

受邀遊客都說，有被嚇到，太驚喜了，事前完全不知會被請到貴賓席接受大家祝福，很感謝台東縣政府溫馨的安排；有人說「這是今生最值得回憶的生日」；來自台南市的女遊客更開心表示，明年還要再來參加熱氣球活動。

台東熱氣球嘉年華今年邁入10周年，今天晚上7點至8點半在鹿野高台舉辦「生日派對」光雕音樂會，現場邀請11位今天壽星同慶。記者羅紹平／翻攝
台東熱氣球嘉年華今年邁入10周年，今天晚上7點至8點半在鹿野高台舉辦「生日派對」光雕音樂會，現場邀請11位今天壽星同慶。記者羅紹平／翻攝

熱氣球嘉年華 台東 音樂會

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