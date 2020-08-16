賴清德視察花蓮原民部落 指示花東基金改善居家衛浴

副總統賴清德今天到花蓮玉里鎮高寮部落，視察原住民長者改善居家衛生設備，一下車就與部落阿嬤擊掌打招呼，還坐下來與居民喝茶聊天。賴清德表示，聽聞部落沒有座式馬桶，因此指示由花東基金補助協助改善，未來可向行政院東部聯合服務中心或縣政府申請補助，「雙管齊下」解決民眾問題。

2018年賴清德召開「長期照顧 十年計畫2.0執行情形」會議同意，2019年行政院核定2千萬元，補助座式馬桶、地磚、扶手、牆面粉刷等，每戶5萬元，由補助家庭向戶籍所在地公所申請，1個月內核定，去年到目前花東兩縣有266戶受惠，補助金額達1330萬元。

「好的牧羊人要沾滿羊群的氣息」，賴清德借前副總統陳建仁曾引用的天主教宗方濟各名言，認為公務員要深入偏鄉發現民眾的需要，因此未來若部落有需求，可向行政院東部服務中心申請，或是送到縣政府，兩條雙管齊下，才能快速解決民眾問題。

總統府發言人Kolas說，有些偏鄉部落沒有座式馬桶，還拿國小不要的課桌當成座墊如廁，「看了很心疼」，這些雖然是很小的事情，不過政府若注意到並改善，相信對民眾來說非常重要，當時有機會在時任院長的副總統旁工作，就提議這件事，馬上就著手補助，協助需要的家庭。

原民會主委夷將·拔路兒表示，針對花東部落衛浴設備改善，從去年開始利用花東基金編列預算，補助需要的家庭。屋主黃正興十分高興，他說，出車禍後如廁還要老婆幫忙，現在有座式馬桶很方便，不用怕在浴室跌倒受傷。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷說，將以編列一戶5萬或10萬元作為方向，未來找水電工會、裝潢工會等單位組成工班，看要怎麼改善衛浴設備，經費會從花東基金來申請補助。

由於目前是各部落舉行豐年祭的時候，Kolas特別建議賴清德深入部落參加豐年祭，因此視察完衛浴設備後，選定參與玉里哈​拉灣部落豐年祭，再到光復太巴​塱部落參與傳統情人之夜祭典。