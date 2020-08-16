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民眾黨立委邱臣遠基隆設服務處 柯文哲22日授證

中央社 / 基隆16日電

台灣民眾黨不分區立法委員邱臣遠今天在基隆市信三路成立基隆市總服務處，邱臣遠並預告，民眾黨主席柯文哲22日下午2時，將帶隊在服務處外舉辦地方組授證暨營運活動。

邱臣遠、民眾黨秘書長謝立功、民眾黨立法院黨團總召賴香伶與服務團隊今天一同在總服務處開幕祭拜。邱臣遠表示，他是基隆囡仔，曾就讀基隆市銘傳國中，父親是八堵人，成長過程中與爸爸相處的共同記憶，也多在基隆老家。

他說，這次回到故鄉基隆市設立總服務處，主要是希望匯集更多想要改變的年輕人，「一個人走得快，但一群人走得遠」，希望能讓基隆更好，此外，總服務處並規劃「民眾充電站」，提供民眾手機充電區及開放空間的閱讀區。

邱臣遠表示，上週也與賴香伶共同針對「班班有冷氣」在基隆召開公聽會，未來也會就民眾關心的在地議題，創造更多討論空間及意見蒐集，多1席基隆在地立委服務，也讓基隆人的聲音，能在立法院持續發聲。

謝立功說，基隆總服務處的成立代表一個開始，無論是選民服務、活動或是市民關注的公共議題，在邱臣遠努力及賴香伶指導下，基隆市民有福了，相信會讓基隆市民感覺到不一樣的明天。

賴香伶表示，民眾的聲音可以透過地方服務處傳達至國會，同時也讓民眾了解「一個跟民眾站在一起的政黨，一定要有地方性據點及團隊，為鄉親提供更多服務」。

基隆 台灣民眾黨 賴香伶

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