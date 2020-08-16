基隆主普壇撐傘新設計 旅遊服務中心則用來防「彈襲」

基隆市今年中元祭裝置藝術有創新設計，通往主普壇道路上方掛滿雨傘，呈現雨都風情，兼具祈福意象。無獨有偶，市府也在西岸旅遊服務中心騎樓布置彩傘，除增加美感，也在防範等車民眾遭燕子「投彈」襲擊。

基隆中元祭今年輪由「聯姓會」主普，白、童姓宗親會值東。再過3天就是農曆7月，市區陸續掛上燈籠、樹立旗幟，預告年度民俗盛會即將展開。

中元祭傳承百年，如何兼顧傳統與創新，吸引更多年輕人參與討論多年。今年中元祭場地裝置有兩大創新亮點，分為通往主普壇的信二路、壽山路口的燈排，改以色彩繽紛的燈籠取代傳統紅、黃色燈籠，此外主普壇外道路上方吊掛雨傘裝飾，呈現不同以往的祭典風情。

擔任中元祭計畫審查委員的東吳大學助理教授游淑珺說，民俗活動跟常民生活一樣會隨時代改變，中元祭由宗親會輪值主普等核心文化不變，但場地裝置、表演形式就有創新的空間。今年出現可喜的改變，「第一次覺得審查費沒有白拿！感謝宗親會願意接納意見，很感動！」

基市府設在港西街的西岸旅遊服務中心，近日也在騎樓上方掛滿多種顏色的雨傘，吸引許多等待公車民眾抬頭觀看。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，旅遊服務中心騎樓有燕子築巢，有民眾反映燕子大便掉落地面，既不衛生也有礙觀瞻，還有人會遭到燕子「彈襲」，因此決定裝設色彩繽紛的雨傘美化，提昇旅遊服務環境。