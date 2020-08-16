快訊

桃園21砲指部龍陵營區倉庫失火 消防隊救出3受困者

日職／挨觸身球沒事 王柏融連8場敲安

聽新聞
test
0:00 / 0:00

基隆主普壇撐傘新設計 旅遊服務中心則用來防「彈襲」

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市西岸旅遊服中心騎樓上方裝置雨傘美化環境，並防止燕子「彈襲」候車民眾。記者邱瑞杰／攝影
基隆市西岸旅遊服中心騎樓上方裝置雨傘美化環境，並防止燕子「彈襲」候車民眾。記者邱瑞杰／攝影

基隆市今年中元祭裝置藝術有創新設計，通往主普壇道路上方掛滿雨傘，呈現雨都風情，兼具祈福意象。無獨有偶，市府也在西岸旅遊服務中心騎樓布置彩傘，除增加美感，也在防範等車民眾遭燕子「投彈」襲擊。

基隆中元祭今年輪由「聯姓會」主普，白、童姓宗親會值東。再過3天就是農曆7月，市區陸續掛上燈籠、樹立旗幟，預告年度民俗盛會即將展開。

中元祭傳承百年，如何兼顧傳統與創新，吸引更多年輕人參與討論多年。今年中元祭場地裝置有兩大創新亮點，分為通往主普壇的信二路、壽山路口的燈排，改以色彩繽紛的燈籠取代傳統紅、黃色燈籠，此外主普壇外道路上方吊掛雨傘裝飾，呈現不同以往的祭典風情。

擔任中元祭計畫審查委員的東吳大學助理教授游淑珺說，民俗活動跟常民生活一樣會隨時代改變，中元祭由宗親會輪值主普等核心文化不變，但場地裝置、表演形式就有創新的空間。今年出現可喜的改變，「第一次覺得審查費沒有白拿！感謝宗親會願意接納意見，很感動！」

基市府設在港西街的西岸旅遊服務中心，近日也在騎樓上方掛滿多種顏色的雨傘，吸引許多等待公車民眾抬頭觀看。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，旅遊服務中心騎樓有燕子築巢，有民眾反映燕子大便掉落地面，既不衛生也有礙觀瞻，還有人會遭到燕子「彈襲」，因此決定裝設色彩繽紛的雨傘美化，提昇旅遊服務環境。

旅遊服務中心表示，基隆市長林右昌大力倡導城市美學，投入色彩計畫，希望讓基隆景觀變得更繽紛亮麗。旅遊服務中心也是基隆的門面，利用彩色雨傘裝置騎樓天花板，呈現「雨都」意象，迎接各地遊客造訪基隆。

基隆市主普壇外道路上方掛滿雨傘，是今年中元祭裝置藝術的創新設計。記者邱瑞杰／攝影
基隆市主普壇外道路上方掛滿雨傘，是今年中元祭裝置藝術的創新設計。記者邱瑞杰／攝影

中元祭

延伸閱讀

基隆輕軌爭議 李彥秀批：錯誤政策拖延基隆軌道運輸

心智障礙青年搭公車趴趴走 基隆女警手牽手護送他回家

他自立文創品牌 注入基隆味

提供營運補助金 基隆「孵育」11創業青年

相關新聞

基隆主普壇撐傘新設計 旅遊服務中心則用來防「彈襲」

基隆市今年中元祭裝置藝術有創新設計，通往主普壇道路上方掛滿雨傘，呈現雨都風情，兼具祈福意象。無獨有偶，市府也在西岸旅遊服...

宜蘭美麗大溪角逐金鑑漁港 上網投票每月抽好禮

為鼓勵民眾親近海洋，漁業署舉辦「金鑑漁港」選拔，宜蘭縣提報「大溪漁港」參與角逐，歡迎民眾10月底以前到大溪漁港旅遊拍照，...

花蓮輔具中心擴大維修材料費補助 最高3000元

花蓮地形狹長及崎嶇山區道路，加速輔具損壞頻率，很多民眾擔心維修費用昂貴，寧可自己修或勉強使用有問題的輔具，反而影響安全。...

原住民國際音樂節今晚閉幕 在台東森林公園等你同歡

2020年「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」，今晚閉幕，繼昨天請來微笑老蕭蕭敬騰與獅子...

阿塱壹古道台東端 每天分配50人申請入山

台東與屏東兩縣就分配「阿塱壹古道」入山名額達成合作協定，即日起可向台東縣達仁鄉南田社區發展協會預約申請入山，最快9月15...

他自立文創品牌 注入基隆味

青年創業家曾詩堡以前從事影印、印刷業，創業4年後自創品牌「鹿格創意」，設計一系列文創商品，把基隆重要節慶、活動與美食都融...

提供營運補助金 基隆「孵育」11創業青年

基隆市政府產發處激勵青年創業，今年透過「青年創業孵育獎勵補助計畫」補助11名在地創業青年，提供創業營運補助金。多家業者表...

水簾洞雨衣亂掛 不聽勸將罰

太魯閣國家公園內白楊步道終點處水簾洞，地下湧泉從隧道頂端傾洩而下，形成一幕水簾，景觀特殊又清涼，暑假遊人如織。不少人將穿...

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

2020年「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」，今天晚上7點一連兩天在台東森林公園登場，...

基隆創業孵育補助11在地創業家 協助年輕人打出一片天

基隆市政府產發處為激勵在地青年投入創業，今年透過「青年創業孵育獎勵補助計畫」補助11位在地年輕創業家，提供創業營運補助金...

12小時700人淨海挑戰金氏世界紀錄 林右昌潛水撿海廢

基隆市政府與Discovery傳播集團攜手合作，發起「一件好事救海洋行動」，今天串聯全台6大潛點、7大縣市一同響應，聚集...

影／台東縣復振大同市場 耆老說故事領民眾了解地方史

「70年前，台東縣最繁華的地方不是中華路而是中正路，中正路上的大同市場是台東市第一座市場，民國40年啟用，同年11月經歷...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

限定好康優惠多 桃園市民卡發卡量破164萬張

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

影／自強號列車乘客身體不適 車停大林站送醫急救無效

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。