宜蘭美麗大溪角逐金鑑漁港 上網投票每月抽好禮

為鼓勵民眾親近海洋，漁業署舉辦「金鑑漁港」選拔，宜蘭縣提報「大溪漁港」參與角逐，歡迎民眾10月底以前到大溪漁港旅遊拍照，再去評鑑網址(https://bit.ly/31SNBDX)投票，上傳至金鑑漁港評鑑網站填寫問卷，同時到漁業署臉書粉絲按讚，每月抽獎送好禮。

這次共有全台第一、二類30個漁港參加金鑑漁港選拔，評鑑分成三大部分，專家評鑑機制占65%，而今年特別加入採用米其林三個星級評鑑旅遊指南的秘密客評分占21%，力求客觀，要讓國內外旅客在規畫旅程時，就能擁有具公信力的旅遊資訊，做為旅程選擇參考；此外，評鑑過程中也邀請全民參與投票占14%，希望收集民眾到漁港觀光遊憩的意見，做為漁港整體環境改進依據。

縣政府海洋及漁業發展所表示，宜蘭有11處漁港，其中位於頭城鎮的大溪漁港是東北海岸重要漁港之一，不但距離大台北地區近，同時也是北台灣重要的新鮮漁獲批發及零售基地，不管平日假日都吸引不少遊客到漁港吃海鮮、賞海景。

宜蘭縣政府及頭城區漁會為了改善漁港環境，爭取經費興建大溪漁港觀光魚貨直銷賣場，販售海產製品及各式小吃，除了新鮮漁獲外，遊客也可在直銷賣場觀看漁船進港卸魚及遠眺龜山島美景。

大溪漁港附近的觀光資源豐沛，包括知名的外澳沙攤，水上遊憩活動衝浪、戲水等，也有刺激的飛行傘活動，烏石港賞鯨活動在不遠處，遊客可以繞龜山島賞鯨及登島遊玩；頭城區漁會結合當地特色漁獲推出吻仔魚、櫻花蝦等伴手禮，遊客回程時順便帶回在地美食好滋味。

遊漁港、填問卷、享海味，縣政府邀請大家每天投票給大溪漁港，時間到10月底，漁業署每月抽出伴手禮，得獎名單會在漁業署的臉書粉絲頁公布。