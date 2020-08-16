花蓮輔具中心擴大維修材料費補助 最高3000元

花蓮地形狹長及崎嶇山區道路，加速輔具損壞頻率，很多民眾擔心維修費用昂貴，寧可自己修或勉強使用有問題的輔具，反而影響安全。花蓮縣輔具資源中心表示，即起擴大縣民輔具維修材料費補助，一般戶補助1000元、中低收入戶等最高可享3000元補助，更免收維修工錢及鐘點費。

因應高齡化社會來臨，花蓮縣府配合中央「長照2.0」政策，針對失能長者提供輔具補助，每3年最高補助4萬元費用，108年補助人次2000多人，補助金額高達574萬元。門諾醫院受花蓮縣府委託承辦輔具資源中心，承辦以來至今服務近萬件，以前只有中低收入戶才有補助，現在一般戶也能享維修補助。

花蓮輔具中心組長莊惠棽指出， 由今年第一季來看，花蓮身心障礙人口數占總人口數的8.11%，高居全國第一，老年人口更高達16.89%屬高齡社會，由此推估，花蓮輔具使用者的比例相當高；服務期間發現，除山區道路崎嶇，民眾的不當使用及未妥善維護等，都是造成輔具高損壞率的原因。

輔具資源中心表示，凡設籍於花蓮縣，輔具為縣民所擁有及使用中，可向輔具資源中心提出申請，由花蓮縣府、衛福部社會及家庭署補助，免收維修工錢及鐘點費。

若經中心技師判定維修須更換零件，且維修零件不超過輔具半價，可由中心協助維修者，一般戶材料費補助上限為1000元，低收、中低收、領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者最高可以補助維修材料費3000元。