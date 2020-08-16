快訊

藍營防線盡失、柯選總統更難？高市長補選後的勢力消長

張國煒親自執飛 星宇寵「粉員」機啟航

花蓮輔具中心擴大維修材料費補助 最高3000元

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣輔具資源中心表示，只要設籍花蓮，就可向中心申請補助。圖／門諾醫院提供
花蓮縣輔具資源中心表示，只要設籍花蓮，就可向中心申請補助。圖／門諾醫院提供

花蓮地形狹長及崎嶇山區道路，加速輔具損壞頻率，很多民眾擔心維修費用昂貴，寧可自己修或勉強使用有問題的輔具，反而影響安全。花蓮縣輔具資源中心表示，即起擴大縣民輔具維修材料費補助，一般戶補助1000元、中低收入戶等最高可享3000元補助，更免收維修工錢及鐘點費。

因應高齡化社會來臨，花蓮縣府配合中央「長照2.0」政策，針對失能長者提供輔具補助，每3年最高補助4萬元費用，108年補助人次2000多人，補助金額高達574萬元。門諾醫院受花蓮縣府委託承辦輔具資源中心，承辦以來至今服務近萬件，以前只有中低收入戶才有補助，現在一般戶也能享維修補助。

花蓮輔具中心組長莊惠棽指出， 由今年第一季來看，花蓮身心障礙人口數占總人口數的8.11%，高居全國第一，老年人口更高達16.89%屬高齡社會，由此推估，花蓮輔具使用者的比例相當高；服務期間發現，除山區道路崎嶇，民眾的不當使用及未妥善維護等，都是造成輔具高損壞率的原因。

輔具資源中心表示，凡設籍於花蓮縣，輔具為縣民所擁有及使用中，可向輔具資源中心提出申請，由花蓮縣府、衛福部社會及家庭署補助，免收維修工錢及鐘點費。

若經中心技師判定維修須更換零件，且維修零件不超過輔具半價，可由中心協助維修者，一般戶材料費補助上限為1000元，低收、中低收、領有身心障礙者生活補助費、中低收入老人生活津貼者最高可以補助維修材料費3000元。

輔具資源中心表示，此補助方案自即日起至經費用罄止，有需求的民眾可撥打預約服務電話03-822-5365、03-824-1657，至花蓮縣輔具資源中心維修。

花蓮輔具中心擴大維修材料費補助，中低收入戶最高有3000元補助。圖／門諾醫院提供
花蓮輔具中心擴大維修材料費補助，中低收入戶最高有3000元補助。圖／門諾醫院提供

低收入戶 老年人口 高齡化

延伸閱讀

女山友登南湖大山跌落邊坡受傷 直升機前往救援

帶小比為愛而行 環島第五天

擦亮國民旅行品牌再現花蓮之光 創造在地旅遊第一首選

花蓮早產女嬰北上求醫 警方協助開道中午平安抵達馬偕

相關新聞

花蓮輔具中心擴大維修材料費補助 最高3000元

花蓮地形狹長及崎嶇山區道路，加速輔具損壞頻率，很多民眾擔心維修費用昂貴，寧可自己修或勉強使用有問題的輔具，反而影響安全。...

原住民國際音樂節今晚閉幕 在台東森林公園等你同歡

2020年「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」，今晚閉幕，繼昨天請來微笑老蕭蕭敬騰與獅子...

阿塱壹古道台東端 每天分配50人申請入山

台東與屏東兩縣就分配「阿塱壹古道」入山名額達成合作協定，即日起可向台東縣達仁鄉南田社區發展協會預約申請入山，最快9月15...

他自立文創品牌 注入基隆味

青年創業家曾詩堡以前從事影印、印刷業，創業4年後自創品牌「鹿格創意」，設計一系列文創商品，把基隆重要節慶、活動與美食都融...

提供營運補助金 基隆「孵育」11創業青年

基隆市政府產發處激勵青年創業，今年透過「青年創業孵育獎勵補助計畫」補助11名在地創業青年，提供創業營運補助金。多家業者表...

水簾洞雨衣亂掛 不聽勸將罰

太魯閣國家公園內白楊步道終點處水簾洞，地下湧泉從隧道頂端傾洩而下，形成一幕水簾，景觀特殊又清涼，暑假遊人如織。不少人將穿...

原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

2020年「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」，今天晚上7點一連兩天在台東森林公園登場，...

基隆創業孵育補助11在地創業家 協助年輕人打出一片天

基隆市政府產發處為激勵在地青年投入創業，今年透過「青年創業孵育獎勵補助計畫」補助11位在地年輕創業家，提供創業營運補助金...

12小時700人淨海挑戰金氏世界紀錄 林右昌潛水撿海廢

基隆市政府與Discovery傳播集團攜手合作，發起「一件好事救海洋行動」，今天串聯全台6大潛點、7大縣市一同響應，聚集...

影／台東縣復振大同市場 耆老說故事領民眾了解地方史

「70年前，台東縣最繁華的地方不是中華路而是中正路，中正路上的大同市場是台東市第一座市場，民國40年啟用，同年11月經歷...

台大醫院首次台東義診 為鄉親健康把關

台大台東校友會邀請退休台大醫院院長陳石池，率十多位台大醫師今天到台東美術館舉行義診，不少民眾把握機會前來看診，直呼真是賺...

遊客湧入太魯閣水簾洞 雨衣亂掛成亂象太管處加強宣導

太魯閣國家公園內白楊步道終點處水簾洞，地下湧泉從隧道頂端傾洩而下，形成一幕水簾，景觀特殊又清涼消暑，遊人如織；不少人會將...

熱門新聞

人潮爆發破3萬！台南夏日音樂節「將軍吼」急宣導防疫

彰化縣王功漁火節開幕 今、明兩天萬份鮮蚵粥免費吃　

超扯！桃園垃圾屋堆滿雜物 頂樓積水容器孳生孑孓罰6千

桃園警執行「路暢專案」 龍安街商家怨生意掉5成

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

台南面積最大星巴克 新市店開幕促銷高朋滿座現人潮

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。