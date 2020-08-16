原住民國際音樂節今晚閉幕 在台東森林公園等你同歡

2020年「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」，今晚閉幕，繼昨天請來微笑老蕭蕭敬騰與獅子LION樂團等演出，今天下午4時起有楊乃文、BOXING、BDC布拉瑞揚舞團、漂流出口、桑梅絹、保卜、家家等在台東市森林公園接力表演，歡迎樂迷同歡。

行政院原民會表示，PASIWALI（巴西瓦里）阿美族語往東方的意思，代表孕育許多原住民族群的地方。從2018年打造「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」品牌，邀請國內外原住民音樂團體、音樂人演出，已成亞洲最具指標性的原住民族國際音樂盛事。

原民會表示，今年第3屆，因受疫情影響，國外樂團、音樂人無法來台，今年除國內知名原住民歌手、樂團，也邀請非原民音樂人與團體共襄盛舉，凸顯活動不分族群和多元性。

昨天登場的PASIWALI音樂節由蕭敬騰領軍的「獅子樂團」、范逸臣、桑布伊等歌手及樂團演出，吸引上萬樂迷，嗨翻台東森林公園，甚至有不少粉絲從外地追星到台東，期間不少觀眾在桑布伊等歌手帶動鼓舞下，在舞台前或兩旁跳起原民舞蹈。

今晚閉幕的PASIWALI音樂節，從下午4時起有楊乃文、家家、桑梅絹、保卜、Skaraoke、BOXING、BDC布拉瑞揚舞團、東南美樂團、歐開合唱團 、漂流出口、南島大溪地藝術工作室等，在台東森林公園接力表演。