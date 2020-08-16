原住民國際音樂節今晚閉幕 在台東森林公園等你同歡
2020年「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」，今晚閉幕，繼昨天請來微笑老蕭蕭敬騰與獅子LION樂團等演出，今天下午4時起有楊乃文、BOXING、BDC布拉瑞揚舞團、漂流出口、桑梅絹、保卜、家家等在台東市森林公園接力表演，歡迎樂迷同歡。
行政院原民會表示，PASIWALI（巴西瓦里）阿美族語往東方的意思，代表孕育許多原住民族群的地方。從2018年打造「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」品牌，邀請國內外原住民音樂團體、音樂人演出，已成亞洲最具指標性的原住民族國際音樂盛事。
原民會表示，今年第3屆，因受疫情影響，國外樂團、音樂人無法來台，今年除國內知名原住民歌手、樂團，也邀請非原民音樂人與團體共襄盛舉，凸顯活動不分族群和多元性。
昨天登場的PASIWALI音樂節由蕭敬騰領軍的「獅子樂團」、范逸臣、桑布伊等歌手及樂團演出，吸引上萬樂迷，嗨翻台東森林公園，甚至有不少粉絲從外地追星到台東，期間不少觀眾在桑布伊等歌手帶動鼓舞下，在舞台前或兩旁跳起原民舞蹈。
今晚閉幕的PASIWALI音樂節，從下午4時起有楊乃文、家家、桑梅絹、保卜、Skaraoke、BOXING、BDC布拉瑞揚舞團、東南美樂團、歐開合唱團 、漂流出口、南島大溪地藝術工作室等，在台東森林公園接力表演。
為落實防疫，原民會要求參加民眾要全程戴口罩，入場前須實聯（名）制登記，入場提供酒精清潔液，詳細活動訊息請參閱Taiwan PASIWALI Festival FB粉絲專頁公告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言