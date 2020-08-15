紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界
紙風車兒童劇團今晚到基隆港西岸碼頭空地，演出經典劇碼「巫頂環遊世界」，吸引近1萬5000名大小朋友到場觀賞，現場人山人海擠爆。接下來還有22與23日兩場免費演出，基隆市民不要錯過。
活動在租稅有獎徵答拉開活動序幕，大小朋友爭相舉手搶答相當踴躍，緊接在劇團成員帶領下，市長林右昌與全場大小朋友高舉雙手尖叫聲正式開演。
「巫頂環遊世界」由主角巫頂演出，共結合4大片段：牛蛙愛唱歌、起床號、小芬小蓮海底歷險記與海底世界運動會，帶給大家親子同樂的難忘演出。今晚基隆天氣很好，大朋友及小朋友一起在港邊感受基隆夏日海洋的歡樂，邊看紙風車劇團帶來的逗趣表演。
接下來還有兩場免費演出，22、23日分別在碇內國小、建德國小，演出劇碼同樣是「巫頂環遊世界」，皆為免費自由入場，晚上7點開演。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言