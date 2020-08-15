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紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆 1萬5千人巫頂環遊世界

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆，1萬5千人巫頂環遊世界。圖／基隆市政府提供
紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆，1萬5千人巫頂環遊世界。圖／基隆市政府提供

紙風車兒童劇團今晚到基隆港西岸碼頭空地，演出經典劇碼「巫頂環遊世界」，吸引近1萬5000名大小朋友到場觀賞，現場人山人海擠爆。接下來還有22與23日兩場免費演出，基隆市民不要錯過。

活動在租稅有獎徵答拉開活動序幕，大小朋友爭相舉手搶答相當踴躍，緊接在劇團成員帶領下，市長林右昌與全場大小朋友高舉雙手尖叫聲正式開演。

「巫頂環遊世界」由主角巫頂演出，共結合4大片段：牛蛙愛唱歌、起床號、小芬小蓮海底歷險記與海底世界運動會，帶給大家親子同樂的難忘演出。今晚基隆天氣很好，大朋友及小朋友一起在港邊感受基隆夏日海洋的歡樂，邊看紙風車劇團帶來的逗趣表演。

接下來還有兩場免費演出，22、23日分別在碇內國小、建德國小，演出劇碼同樣是「巫頂環遊世界」，皆為免費自由入場，晚上7點開演。

紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆，1萬5千人巫頂環遊世界。圖／基隆市政府提供
紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆，1萬5千人巫頂環遊世界。圖／基隆市政府提供
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紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆，1萬5千人巫頂環遊世界。圖／基隆市政府提供
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紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆，1萬5千人巫頂環遊世界。圖／基隆市政府提供
紙風車經典戲碼基隆港人潮擠爆，1萬5千人巫頂環遊世界。圖／基隆市政府提供
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基隆港 紙風車 碼頭

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