原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

2020年「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」，今天晚上7點一連兩天在台東森林公園登場，吸引上千民眾同歡。今年特別的是主辦單位原民會除邀請國內知名原住民歌手、樂團外，同時也邀非原民重量歌手共襄盛舉，強調不分族群和多元性概念。

原民會主委夷將．拔路兒表示，原民會2018年打造「Taiwan PASIWALI」音樂節品牌以來，今年邁入第3屆，過去邀請許多國內外原住民族樂團、音樂人，成為亞洲原住民族最具指標性的國際音樂盛事；PASIWALI是阿美族語往東方的意思，代表孕育許多原住民族族群的地方。

包括夷將．拔路兒、台東縣長饒慶鈴、行政院東部辦公室執行長洪宗楷等人跟著大家席地而坐，吹著晚風享受台上歌手演唱，期間不少原民年輕人在舞台前跳起原民舞蹈，官員們開心打拍子。另由於國外疫情升溫，主辦單位不敢大意，除要求民眾戴口罩，也實聯制登記。