原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！
2020年「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」，今天晚上7點一連兩天在台東森林公園登場，吸引上千民眾同歡。今年特別的是主辦單位原民會除邀請國內知名原住民歌手、樂團外，同時也邀非原民重量歌手共襄盛舉，強調不分族群和多元性概念。
原民會主委夷將．拔路兒表示，原民會2018年打造「Taiwan PASIWALI」音樂節品牌以來，今年邁入第3屆，過去邀請許多國內外原住民族樂團、音樂人，成為亞洲原住民族最具指標性的國際音樂盛事；PASIWALI是阿美族語往東方的意思，代表孕育許多原住民族族群的地方。
包括夷將．拔路兒、台東縣長饒慶鈴、行政院東部辦公室執行長洪宗楷等人跟著大家席地而坐，吹著晚風享受台上歌手演唱，期間不少原民年輕人在舞台前跳起原民舞蹈，官員們開心打拍子。另由於國外疫情升溫，主辦單位不敢大意，除要求民眾戴口罩，也實聯制登記。
今晚由戴曉君打頭陣，隨後桑布伊、范逸臣、Pupunu&山的那邊、阿新與他的朋友們、阿努等歌手、團體輪番演出，壓軸則由蕭敬騰率獅子LION演出，嗨翻現場數千觀眾。明天則有楊乃文、Skaraoke、BOXING、BDC布拉瑞揚舞團、東南美樂團、歐開合唱團 、漂流出口、桑梅絹、保卜、家家、南島大溪地藝術工作室等接力表演。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言