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原住民國際音樂節今晚台東登場 上千民眾嗨翻！

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東卑南族金曲歌手桑布伊，以地主隊身分帶來多首自己創作原民古調，讓現場民眾聽得陶醉。記者尤聰光／攝影
台東卑南族金曲歌手桑布伊，以地主隊身分帶來多首自己創作原民古調，讓現場民眾聽得陶醉。記者尤聰光／攝影

2020年「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」，今天晚上7點一連兩天在台東森林公園登場，吸引上千民眾同歡。今年特別的是主辦單位原民會除邀請國內知名原住民歌手、樂團外，同時也邀非原民重量歌手共襄盛舉，強調不分族群和多元性概念。

原民會主委夷將．拔路兒表示，原民會2018年打造「Taiwan PASIWALI」音樂節品牌以來，今年邁入第3屆，過去邀請許多國內外原住民族樂團、音樂人，成為亞洲原住民族最具指標性的國際音樂盛事；PASIWALI是阿美族語往東方的意思，代表孕育許多原住民族族群的地方。

包括夷將．拔路兒、台東縣長饒慶鈴、行政院東部辦公室執行長洪宗楷等人跟著大家席地而坐，吹著晚風享受台上歌手演唱，期間不少原民年輕人在舞台前跳起原民舞蹈，官員們開心打拍子。另由於國外疫情升溫，主辦單位不敢大意，除要求民眾戴口罩，也實聯制登記。

今晚由戴曉君打頭陣，隨後桑布伊、范逸臣、Pupunu&山的那邊、阿新與他的朋友們、阿努等歌手、團體輪番演出，壓軸則由蕭敬騰率獅子LION演出，嗨翻現場數千觀眾。明天則有楊乃文、Skaraoke、BOXING、BDC布拉瑞揚舞團、東南美樂團、歐開合唱團 、漂流出口、桑梅絹、保卜、家家、南島大溪地藝術工作室等接力表演。

原住民國際音樂節吸引上千來自各地的民眾，在台東森林公園席地而坐，聆聽歌手和樂團音樂表演。記者尤聰光／攝影
原住民國際音樂節吸引上千來自各地的民眾，在台東森林公園席地而坐，聆聽歌手和樂團音樂表演。記者尤聰光／攝影
原民會主委夷將．拔路兒（左二）今晚在台東森林公園主持「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」盛會。記者尤聰光／攝影
原民會主委夷將．拔路兒（左二）今晚在台東森林公園主持「Taiwan PASIWALI Festival原住民國際音樂節」盛會。記者尤聰光／攝影
由於國外疫情升溫，主辦單位不敢大意，除要求民眾戴口罩，也實聯制登記。記者尤聰光／攝影
由於國外疫情升溫，主辦單位不敢大意，除要求民眾戴口罩，也實聯制登記。記者尤聰光／攝影

原住民 樂團 台東

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