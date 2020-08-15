影／節慶、活動與美食融入文創商品 青創有濃濃基隆味
青年創業家曾詩堡以前從事影印店、印刷廣告，他創業4年後自創品牌「鹿格創意」，設計一系列文創商品，把基隆重要節慶、活動與美食，都融入明信片、馬克杯、吸水杯墊及紙膠帶等商品，每件都有巧思，有濃濃的基隆味，很受歡迎。
曾詩堡10多前在海大附近當影印店長，後來創業開印刷廣告公司，從事團體服印製、客製化禮品工作，4年前與妻子林淑真一起成立「鴻興行」，上月進駐基隆委託行商圈。
「基隆為何沒有代表性的文創商品？」曾詩堡說，他去過很多文創商店看過，沒有發現有代表基隆的東西，因此決定自創品牌開發，希望文創商品能有基隆的元素。他和團隊努力找出重要的景點、節慶活動和美食的意象融入，比如杯墊有和平島、中正公園設計在裡面，馬克杯則是把基隆海岸的全景都畫進去。
曾詩堡表示，明信片有老鷹嘉年華、放水燈、北管、鎖管季、兒童藝術節等近年重要的活動，最特別的是把基隆美食「可愛化」，有吉古拉、天婦羅、泡泡冰，都以簡單、漫畫的線條來呈現，讓人看了就想到基隆。他還把屬於基隆的一些魚類做成創意膠帶，很多海洋元素都成創作的材料。
林淑真說，融入基隆景點和美食的杯子、袋子的文創商品，不只收藏、自用，也可當伴手禮送人，希望為文創打出另外一條路。市府的補助金協助自創品牌、營運都有不少助益。
曾詩堡希望在傳統產業裡注入新氣象，從創業育成到建立品牌，設計人員繪製圖稿、店鋪設計與營運概念，都有濃濃的基隆味，「鹿」代表柔中帶剛的特性，對生活追求的野心。
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