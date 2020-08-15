蘭陽媽祖文化節啟動 10月下旬將搭火車遶境

宜蘭縣府舉辦「2020蘭陽媽祖文化節」，10月下旬登場，採3天2夜的鐵道及陸上巡境。縣長林姿妙今到主祀宮廟羅東鎮震安宮上香，祈求活動圓滿順利，並表示活動將遵守防疫規範，人數有總量控管、分食不共食，戴口罩、保持社交距離並採實聯制。

林姿妙上午與震安宮主委張倉田、副縣長林建榮、羅東鎮長吳秋齡等人，一同上香祈福，並宣告蘭陽媽祖文化節正式啟動。縣府表示，今年由羅東震安宮擔任主祀宮廟，10月23日至25日將進行3天2夜的鐵道及陸上巡境。

今年以「和眾神搭火車去祈安」、「遶境祈福、除疫保安」為活動主軸，採簡單隆重方式辦理，以先民開拓蘭陽平原及生活區域主要的路徑，結合去年頭城至蘇澳的陸巡遶境路線為主，邀請全縣各宮廟眾神共同來參與，希望藉此帶動縣文化、經濟、觀光、旅遊的商機。

林姿妙說，活動重點將以廟埕文化體驗為主，推展傳統宜蘭在地戲曲，讓民眾重溫早期農村生活看戲回憶，並可藉此扶植在地演藝團隊。