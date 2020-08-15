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基隆創業孵育補助11在地創業家 協助年輕人打出一片天

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆創業孵育補助11在地創業家，協助年輕人打出一片天。圖／基隆市政府提供
基隆創業孵育補助11在地創業家，協助年輕人打出一片天。圖／基隆市政府提供

基隆市政府產發處為激勵在地青年投入創業，今年透過「青年創業孵育獎勵補助計畫」補助11位在地年輕創業家，提供創業營運補助金，近日走訪了解經營情況，多家業者表示，在市府協助宣傳、辦理市集活動、網路行銷等，有的轉虧為盈，有的轉型發展，有的朝網路行銷，都有不錯的成績，讓年輕人打出一片天。

補助金5到20萬元不等，限設籍基隆市20到45歲的年輕創業家，設立公司在5年內，業別沒有限制，但以時尚、文創、科技等為優先，鼓勵年輕人回鄉創業，協助營運補助金。

今年獲補助文化創意6家、在地特色3家、運動休閒1家、智慧科技應用1家。伊涵健康運動館主推量身訂做個人健身課程，因產發處協助宣傳公司舉辦的「嗨翻湖境戶外運動」，使運動課程詢問度增加，今年營收轉虧為盈。

瑪德蓮烘焙原料公司在疫情期間改變銷售模式，改以網路電商經營販售烘焙所需的原物料，並提供顧客安全性及便利性的線上購物模式，使業績大幅成長。

位暖暖小市場咖啡，市府協助傳統市場轉型爭取更多消費客群與商機；以海上攝影業為主的津波影像工作室，異業結盟規劃新成立2個新品牌。

海吵娛樂以音樂做為媒介，介紹基隆在地特色；海育資訊經營水上休閒活動資訊整合電商平台，在產發處媒合下，與同獲選為青孵業者的星岳工作室及水上活動業者資源整合，為遊客提供水上活動行程規劃服務，開啟產業鏈結，形成小區塊「藍海產業鏈」。

鴻興行於7月進駐委託行商圈，創新品牌商店「鹿格創意文創商品旗艦店」營運，設計一系列文創商品，開創很多商機；城心文化由一群回鄉打拚的年輕人，經營藝文展演及社區營造等。

秘書林莉莉表示，今年這些創業家都非常出色，不畏環境困難，在在顯現出年輕人的衝勁與毅力，產發處以營運補助金適時激勵這些青年人的創業能量，將產業能量放大化。

基隆創業孵育補助11在地創業家，協助年輕人打出一片天。圖／基隆市政府提供
基隆創業孵育補助11在地創業家，協助年輕人打出一片天。圖／基隆市政府提供
基隆創業孵育補助11在地創業家，協助年輕人打出一片天。圖／基隆市政府提供
基隆創業孵育補助11在地創業家，協助年輕人打出一片天。圖／基隆市政府提供

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