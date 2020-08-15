12小時700人淨海挑戰金氏世界紀錄 林右昌潛水撿海廢

基隆市政府與Discovery傳播集團攜手合作，發起「一件好事救海洋行動」，今天串聯全台6大潛點、7大縣市一同響應，聚集1千多人一同淨海、淨灘，其中潛水有700多人，挑戰金氏世界紀錄。市長林右昌穿上潛水裝下海，化身「K隊長」，兩度下海參與撿海廢。

今天潮境公園現場吸引很多民眾到場，各地潛水淨海超過700人，TLC旅遊生活頻道主持人Janet謝怡芬以及李霈瑜，分享她們的海洋故事，並與其他6縣市的淨灘、淨海民眾連線，分享淨海心得，鏡頭拍到潛水人員在海中撿到寶特瓶的畫面。

「Discovery一件好事救海洋」主場基隆潮境公園，從垃圾掩埋場搖身一變成為基隆最夯景點，一覽無敵山海美景，潮境是全國最小的海洋保育區，但也是成果最為豐碩的保育區，海域生態復育相當好。

林右昌化身守護Keelung（基隆）的「K隊長」，換上潛水裝、背上氣瓶，在10點半跟12點半兩度親自下海，他說，由於保育區的維護良好，當地海底的垃圾並沒有想像中得多，反而是魚群比去年更多、更大，還有珊瑚礁幼體正在發育，證明捍衛大海的行動已經有了初步的成果。