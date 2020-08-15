遊客湧入太魯閣水簾洞 雨衣亂掛成亂象太管處加強宣導

太魯閣國家公園內白楊步道終點處水簾洞，地下湧泉從隧道頂端傾洩而下，形成一幕水簾，景觀特殊又清涼消暑，遊人如織；不少人會將穿過的輕便雨衣放在洞外再利用，但善意反而造成亂象，管理處近日加強宣導，呼籲遊客將雨衣自行帶回，不要留在現場，若勸導不聽將依法開罰。

太魯閣是國內熱門景點，今年7月就有47萬多人造訪。其中白楊步道是緊鄰立霧溪上游河岸掘鑿的曲流景觀步道，才2.1公里處，平緩好走，是一條友善步道。步道終點處的水簾洞，是早年進行立霧溪水力發電計畫開鑿隧道時，鑿破地下含水層，導致地下水循岩石裂隙流出，終年不竭，並在幽暗山洞裡，從上傾洩而下，形成一幕幕水簾。

水簾洞雖然不長，但特殊水幕相當吸引人，尤其在夏天更加消暑，許多民眾會穿著輕便雨衣進入洞中，讓水柱衝擊，感受大水傾洩而下的清涼暢快感，出洞以後，有些人覺得用過即丟有些可惜，把雨衣放在洞口，讓後來的旅客可以再次使用，雖然貼心，但隨意亂掛雨衣卻造成亂象，甚至成為垃圾，讓管理單位太魯閣國家公園管理處相當頭痛。

太管處副處長陳乾隆說，平常都會定期整理，但暑假參觀的人實在太多，造成亂象。他建議，民眾若想要重複使用，最好是當場交給下一位遊客，不要任意堆置。