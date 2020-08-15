遊客湧入太魯閣水簾洞 雨衣亂掛成亂象太管處加強宣導

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
部分造訪水簾洞的遊客，會將雨衣放在入口處，讓後來的人使用，雖是善意，卻已造成髒亂問題。圖／報系資料照片
部分造訪水簾洞的遊客，會將雨衣放在入口處，讓後來的人使用，雖是善意，卻已造成髒亂問題。圖／報系資料照片

太魯閣國家公園內白楊步道終點處水簾洞，地下湧泉從隧道頂端傾洩而下，形成一幕水簾，景觀特殊又清涼消暑，遊人如織；不少人會將穿過的輕便雨衣放在洞外再利用，但善意反而造成亂象，管理處近日加強宣導，呼籲遊客將雨衣自行帶回，不要留在現場，若勸導不聽將依法開罰。

太魯閣是國內熱門景點，今年7月就有47萬多人造訪。其中白楊步道是緊鄰立霧溪上游河岸掘鑿的曲流景觀步道，才2.1公里處，平緩好走，是一條友善步道。步道終點處的水簾洞，是早年進行立霧溪水力發電計畫開鑿隧道時，鑿破地下含水層，導致地下水循岩石裂隙流出，終年不竭，並在幽暗山洞裡，從上傾洩而下，形成一幕幕水簾。

水簾洞雖然不長，但特殊水幕相當吸引人，尤其在夏天更加消暑，許多民眾會穿著輕便雨衣進入洞中，讓水柱衝擊，感受大水傾洩而下的清涼暢快感，出洞以後，有些人覺得用過即丟有些可惜，把雨衣放在洞口，讓後來的旅客可以再次使用，雖然貼心，但隨意亂掛雨衣卻造成亂象，甚至成為垃圾，讓管理單位太魯閣國家公園管理處相當頭痛

太管處副處長陳乾隆說，平常都會定期整理，但暑假參觀的人實在太多，造成亂象。他建議，民眾若想要重複使用，最好是當場交給下一位遊客，不要任意堆置。

太管處也表示，除在水簾洞增設2面宣導牌並加強環境清潔維護，也商請警政署保安警察第7總隊第9大隊文山小隊員警及保育志工，持續前往柔性勸導，提醒遊客將雨衣帶回，不要留在現場，若還是有人不聽勸告，將依國家公園法開罰。

部分造訪水簾洞的遊客，會將雨衣放在入口處，讓後來的人使用，雖是善意，卻已造成髒亂問題，太管處在現場設置告示宣導。圖／報系資料照片
部分造訪水簾洞的遊客，會將雨衣放在入口處，讓後來的人使用，雖是善意，卻已造成髒亂問題，太管處在現場設置告示宣導。圖／報系資料照片
太管處結合保七總隊文山小隊員警，加強在水簾洞宣導勿棄置雨衣。圖／太管處提供
太管處結合保七總隊文山小隊員警，加強在水簾洞宣導勿棄置雨衣。圖／太管處提供
太魯閣國家公園白楊步道終點處的水簾洞，暑假期間大批遊客造訪。記者王燕華／攝影
太魯閣國家公園白楊步道終點處的水簾洞，暑假期間大批遊客造訪。記者王燕華／攝影
造訪水簾洞的遊客多半會穿著雨衣，享受水幕傾洩而下的暢快感。記者王燕華／攝影
造訪水簾洞的遊客多半會穿著雨衣，享受水幕傾洩而下的暢快感。記者王燕華／攝影
太魯閣國家公園白楊步道終點處的水簾洞，獨特景觀和清涼感，是夏天熱門景點。記者王燕華／攝影
太魯閣國家公園白楊步道終點處的水簾洞，獨特景觀和清涼感，是夏天熱門景點。記者王燕華／攝影

太魯閣國家公園 警察 頭痛

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