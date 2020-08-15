遊客自備環保杯取水提升2成 綠島飲用水共享減塑有成

為幫讓綠島的一次性垃圾減量，同時提供安全飲用水環境，今年4月起，台東縣環保局在綠島鄉推動飲用水共享平台，在島上43個場所，含9家公務機關及34家旅宿業參與供水點服務，4個月來遊客取水率已成長兩成。

台東縣環保局今天指出，計畫推動之初，供水點之一的東部海岸國家風景區管理處綠島遊客中心一天約有65人前往取水，8月暑假每天到遊客中心取水的遊客人數已增加到約80人，成長2成。

參與飲用水共享平台的綠島民宿業者阿禧表示，最近入住的旅客都會自備環保杯，且假日非住宿的遊客到民宿響應飲用水裝水及積點活動的人數一天約10至15人，阿禧說，顯示各界加強宣導後，政策發揮作用，他希望民眾來綠島玩記得帶環保杯，一同守護綠島環境，為綠島減塑。

綠島近年旅遊勃發，每年逾40萬人次遊客登島，也帶來大量垃圾，尤其是一次性垃圾，寶特瓶、塑膠杯等垃圾量大增，導致綠島難以負荷，台東縣因而決定在綠島成立飲用水共享平台，讓民眾在島上隨時隨地都能喝到安心好水及減少一次性瓶裝水容器使用。