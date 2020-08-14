林右昌：R線市長會撐住 基隆客運R線恐停議員群起反對

基隆客運經營的R線4條公車近日傳出將停駛、減班，今天在議會引發很多議員關心，群起要求市府不能貿然讓業者停駛，對民眾衝擊太大，應加以協助或者收回市府自己經營。市長林右昌說，R線市長會撐住，會再跟基隆客運協調，但在班次上會調整

林右昌表示，基隆市公共運輸的癥結不是運量的問題，也不是票價的問題，而是票差的問題。R線市長會撐住，會再跟基隆客運協調，但在班次上會調整，他會盡量努力在預算上去編補貼，當然不一定會足，但至少有所補貼，這是他對R線的立場和態度。

基隆客運經營的R線公車自2002年通車後，規畫為台鐵捷運化接駁公車，搭載民眾到火車站轉乘，因長年虧損原本6條路線只剩4條，近日又傳出部分路線要停駛減班，今天引發議員關注，指停駛衝擊很多學生、通勤族及長輩。

市公車處指出，R路線剩4條還在行駛，R66（海科館到七堵車站）、R82（國家新城到建德國中、七堵車站）、R85（武聖街到七堵車站）、R86（幸福華城到七堵車站）。

交通處長李綱說，R線和公車處路線重疊率高，是搭乘率無法提升主因，將檢討機制調整路線，減少重疊路線造成的資源浪費。