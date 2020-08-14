農糧署年度「精饌米獎」6大獎項 池上包辦2冠1亞1季軍

行政院農業委員會農糧署一年一度的「精饌米獎」稻米比賽成績公布，六大獎項中台東池上農會、池上多力米股份有限公司包4個大獎，拿下全國「台灣好米組」、「台灣有機米組」雙冠王，以及有機米組亞軍、好米組季軍。

台東池上今年大豐收，共獲2組冠軍及一亞軍、一季軍共4個獎項。台東縣長饒慶鈴表示，須謝謝池上鄉農會及池上多力米公司長期帶領農民創新及精進農耕技術。

拿下台灣好米組冠軍及季軍、台灣有機米組亞軍的池上鄉農會總幹事游玉櫻指出，參賽者完成報名後，由農糧署以錄影方式抽出今年度樣品採購的時間，再隨機到市售地點進行秘密抽樣採購。第一階段初選後，才由專家學者進行食米品鑑，池上米能獲獎，可見池上米的品牌及口碑已經深植市場。

游玉櫻說，拿下好米組冠軍的台梗二號是池上鄉、海端鄉最引以為傲的品種之一，全部種植面積有3百公頃、年產量1千8百噸，市售包裝每袋2.5公斤、售價350元，讓消費者用平易的價格，就能品嘗米粒飽滿、香Q甜的白米飯。