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台電、門諾攜手培育希望種子 學員們今結業分享感動

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台電與門諾攜手培育希望種子，22名學員經過近1個月的工讀學習，今天感動結業。圖／台電花蓮區營業處提供
台電與門諾攜手培育希望種子，22名學員經過近1個月的工讀學習，今天感動結業。圖／台電花蓮區營業處提供

門諾醫院、壽豐分院、門諾基金會與台電合作舉辦的「希望種子計畫」邁入第16屆，22位學員經過幾周工讀學習，今天在結業式上分享心得，感謝台電和門諾給他們機會，讓他們有不同的人生體驗與感動。

希望種子計畫提供22個暑期工讀機會給青年學子，藉工讀體驗長者照顧和弱勢關懷。本屆有100多人報名，中低收入戶、原住民優先錄取。這項活動16年來，台電贊助上千萬元，與門諾幫助260名、374人次的青年學子，其中9位種子學生仍在門諾醫院和門諾基金會服務。

這一屆的希望種子們經過28天的工讀服務，今天舉辦結業式。學員們帶來創意表演活動，也播放紀錄片，分享感動。台電花蓮區處及門諾基金會人員都出席，為學員祝福嘉勉。

「看到患者及家屬的笑容，就是對我最大的回饋」，馬偕科技大學護理系5年級學生蕭巧心今年已是第3次參加希望種子計畫，她說，在病房服務的過程中，能夠結合所學，相當難得；她明年將正式投入護理臨床工作，這次服務過程對她而言不僅僅只是一個工讀機會，更多的是學習。

門諾機構總執行長趙福厚感謝台電16年來持續贊助這項很有意義的計畫，讓青年學子在暑假期間賺取收入來貼補學雜費，尤其藉由台電和門諾兩個機構的結合，為社會播下希望愛心的種子。

台電花蓮區處長吳耀民說，台電向來秉持回饋地方、照顧弱勢的精神，會持續支持「希望種子計畫」。他期許學員們，帶著「從門諾學習、向社區奉獻」的精神使命，結業後，也要持續幫助別人，這也等於幫助自己。

台電與門諾攜手培育希望種子，22名學員經過近1個月的工讀學習，今天感動結業。圖／門諾醫院提供
台電與門諾攜手培育希望種子，22名學員經過近1個月的工讀學習，今天感動結業。圖／門諾醫院提供

台電 青年 患者

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