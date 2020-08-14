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基隆輕軌綜規期末報告出來？基隆市府：最終報告沒定案

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆輕軌綜規期末報告出來？基隆市府：最終報告沒定案。記者游明煌／攝影
基隆輕軌綜規期末報告出來？基隆市府：最終報告沒定案。記者游明煌／攝影

外傳基隆輕軌綜合規畫期末報告7月已經出來，基隆市政府交通處長李綱今天下午表示，目前進入綜合規畫的後半段，期末報告是階段性出來，但最終的期末報告還沒有確定，目前期末報告並不完整，北北基3個縣市還沒有討論，不可能定案。

李綱指出，在規畫過程中，北北基都有參加審查會議，很多規劃的東西3個縣市都很還有意見，如基隆八堵、七堵車站轉乘的問題，新北關心樟樹灣要不要共構的問題，設計的單位還在修正。政策的部分，民生汐止線的延伸問題還要找侯市長，南港車站的延伸也要尊重柯市長，相關議題3縣市首長都還沒有坐下來談，交通部應會再和3縣市首長協調。

李綱說，綜合規畫期末報告還沒有最終確定，確定前一定會辦說明會，充分採納民眾的意見。要如何規畫全都列入選項，會請鐵道局做出完整的規畫，有不同的方案，如果台鐵不進基隆車站，另外可高架或找路廊，牽涉到技術的問題，尊重鐵道局，但市民的聲音會向他們反映，到後面會做技術最好的考量，兼具財政的狀況，會在公聽會上做說明。

被問到會不會堅持台鐵還是要進基隆火車站？李綱表示，我們尊重專業，進不進的相關評估報告出來，如果進可以兩全其美也是可以，但如果進代價非常高，又沒有實質效益，就要看評估結果了。

基隆輕軌 台鐵 鐵道

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