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入園請注意 太魯閣錐麓古道9月起分階段封閉施工

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
太魯閣國家公園內的錐麓古道，景色雄奇，每年吸引數萬遊客朝聖。圖／太管處提供
太魯閣國家公園內的錐麓古道，景色雄奇，每年吸引數萬遊客朝聖。圖／太管處提供

花蓮太魯閣國家公園內的錐麓古道，斷崖風景險峻雄奇，每年吸引數萬遊客朝聖；管理單位為維修終點斷崖處的安全護欄，將於9月至11月分階段施工，每月約有半數時間因施工不對外開放，呼籲遊客若有計畫攀登錐麓古道，要及早規畫，避開封閉時段。

錐麓古道屬登山型步道，備受國內外遊客喜愛，目前僅開放3.1 公里，即錐麓吊橋至斷崖駐在所（東進東出），因環境特殊有承載量管制，平日限96人、假日156人，並需付費，全票200元，且民眾必須在入園前1天至30天內上網申請，暑假期間天天額滿。

太魯閣國家公園管理處今天表示，為提升錐麓古道安全性，將從9月15日起到11月30日，分3階段進行步道安全設施工程。施工及封閉時間為，9月15日至30日、10月16日至10月30日及11月16日至11月30日。非施工期間維持開放，民眾仍可上網申請。

太管處表示，這次施作的是古道終點斷崖處的鋼構安全護欄，約300公尺長，部分需要更新、部分需要維修，為提升遊憩安全及品質，有必要施工。因施工路段步道狹窄，為維護遊客安全，再加上進入錐麓古道必須付費，因此決定施工期間暫時封閉。

太管處環境維護課長何文晟指出，考量遊憩需求採分階段施工，且避開暑假、國慶連假等熱門時段，每個月也只封閉一半的時間，其餘非施工時間仍對外開放，民眾還是可上網申請。若受天候影響，施工期程有延長或改變，將在官網另行公告。

太魯閣國家公園 錐麓古道 國慶

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