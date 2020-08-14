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宜蘭童玩星光樂園吸引逾15萬人次 加碼推出DJ派對
宜蘭童玩節今年因疫情停辦，縣府推出免費的替代活動「宜蘭童玩星光樂園」，近月來吸引約15萬人次入園；縣府本周六（15日）再加碼推出星光DJ派對，結合饒舌、熱舞，搭配水舞聲光秀，邀民眾一同散發青春活力。
「宜蘭童玩星光樂園」從上月18日起，每天下午4時至晚間9時在童玩節場地冬山河親水公園展開，搭在水池上的「星空舞台」夜夜有表演，周一到周四安排縣內演藝團隊，周五到周六則是國內專業亮點團隊演出，加上市集、水舞秀、遊戲設施等，吸引不少大人小孩入場。
縣府文化局科長陳盈良說，活動至今，平日每天入園平均約3000到5000人次，假日提高到8000人次，近一個月來，已吸引15萬人次；由於是夜間活動，縣府曾做過調查，約有半數旅客會留宿，帶動觀光發展。
縣府今天表示，活動還剩半個月，本周六將為年輕朋友加碼舉辦「星光DJ派對」，15日晚間8時至9時，邀請DJ結合饒舌、熱力十足的舞群，配合水舞聲光秀，打造青春活力派對。
縣長林姿妙說，縣府在經費有限並兼顧防疫考量下，推出宜蘭童玩星光樂園，以多元豐富活動，希望吸引遊客留宜蘭，帶動在地餐飲、旅宿的觀光發展。為鼓勵遊客留下來，縣府推出「樂遊宜蘭抽好禮活動」，一直到10月31日，住宿宜蘭且累計消費滿3000元，上網登錄就有機會抽中汽車、電動機車及智慧型手機等獎品，活動辦法可上https://funtour.eland.org.tw/ 查詢。
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