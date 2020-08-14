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疏導鹿野末兩場熱氣球光雕爆量人潮 警公布替代道路
台灣國際熱氣球嘉年華自7月11日開幕，即將於8月30日閉幕，隨著暑假接近尾聲，預計會有更多旅遊人潮前來「追球」，由於鹿野高台接下來有8月16日的「光雕晚會」及30日的閉幕式光雕晚會，預期人潮將爆量，關山警分局今天提早公布這兩天的交通管制疏導與替代路線，提醒遊客注意配合警方指揮行進。
原本鹿野高台至台東市區，平日行車時間只要35分鐘左右，熱氣球活動期間，高台至台東市區因車流龐大，行車時都要2小時，如遇有光雕晚會舉辦，行車時間甚至要3至4小時。
關山警察分局表示，8月16日及30日兩天的「光雕晚會」遊客人潮恐爆量，縣府規畫多處停車場及接駁車，呼籲遊客多加利用，除原本鹿野高台交通路線外，關山警分局另規畫散場「197縣道替代道路」疏導車流，請駕駛人依現場員警指揮及指示牌引導方向行駛，讓行車既安全又順暢。
關山分局表示，除了原本高台路→龍馬路→光榮路→柑園路→台9線往南至台東市區的路線外，另闢「197縣道替代路線」即從活動會場乘坐接駁車至「大草原停車場」後，由北二路→龍三路→光榮路→台9線→鸞山大橋→197縣道，藉以「分流」至替代道路，避免瞬間大量車流自初鹿回堵至鹿野，期有效迅速疏導散場後前往台東市區車輛。
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