基隆R線公車連年虧損將停駛、減班 議員促市府收回經營

基隆客運經營的R線公車自101年通車後，規畫為台鐵捷運化接駁公車，搭載民眾到火車站轉乘，因長年虧損原本6條路線只剩4條，近日又傳出部分路線要停駛減班，今天在議會引發討論，多名議員指不宜貿然停駛，很多學生、通勤、長輩靠R路線通勤、就醫買菜等，建議市公車處收回經營。市府表示，將檢討機制調整路線，減少重疊路線造成的資源浪費。

市公車處指出，R路線剩4條還在行駛，R66（海科館到七堵車站）、R82（國家新城到建德國中、七堵車站）、R85（武聖街到七堵車站）、R86（幸福華城到七堵車站）。

議員陳薇仲說，8年多了，沒有臨近火車的已養成習慣搭R路線接駁公車到火車站，路線好不容易開闢出來，如果停駛恐被迫搭乘停擺，是滿大的倒退。有基隆輕軌的規畫，未來如果沒有火車，轉乘的需求是否會提高，不要輕易停駛。

議員連恩典表示，碇內仰賴R86進出的民眾很多也很重要，如果停駛對幸福華城居民很不方便。議員鄭愷玲說，搭乘人數不高的調整，提高班次到其他搭乘人多的班次，不可輕言停駛。

議員王醒之則說，基隆客運直接打電話來說要停駛、減班，交通處做為主管機關非常離譜，說到底就是沒有錢，不應該由客運公司打電話來說。

副議長林沛祥指出，R線是否可由市府接手來經營，虧本的生意應回歸到市府自己來經營。林旻勳說，也接到基隆客運來電，非常擔憂，R路線停駛嚴重影響七堵和暖暖居民搭乘，很多民眾搭車去上課、通勤、買菜，不能搭怎麼辦？R86小車一定要上幸福華城。

交通處長李綱說，R線和公車處路線重疊率高，是搭乘率無法提升主因，將檢討機制調整路線，減少重疊路線造成的資源浪費。公車處長陳新埤表示，R線是當初公路總局提供補助支應，是接駁功能之用。有替代的才會同意先讓業者調整，路線如何調整會再和基隆客運協調。