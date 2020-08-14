救護車司機貼文求讓道 花蓮女嬰轉院路途順暢

花蓮早產女嬰因心臟問題，今天上午由民間救護車協助轉院到台北治療，為確保路途順暢，司機昨晚透過臉書拜託用路人讓道，網友熱烈轉貼，隨行醫護人員表示，目前沿途一路順暢。

救護車周姓司機昨天晚間透過臉書貼文，拜託大家幫忙，今天上午10時將載著出生15天的小女嬰轉院至台北馬偕醫院治療，因小女嬰在保溫箱內，不適合劇烈晃動，車速並不會太快，仍呼籲用路人看到救護車閃燈、鳴笛，能讓給他們一條路。

網友看到周姓司機的貼文，熱情轉貼，將消息傳開，也有人協助標記警方、交通隊粉絲團，更有不少網友祝福路程平安，為小女嬰集氣加油。

院方表示，早產女嬰住院期間，陸續發現早產兒症狀，其中心臟問題經評估需要手術治療，考量疾病狀況不能拖延，安排家屬轉院至台北繼續治療，經家屬要求，委託民間救護車，今天上午10時在醫療人員陪同下轉院。

隨車護理長表示，女嬰沒有立即生命危險，且在保溫箱內，車速不會太快，民眾聽到鳴笛聲都會主動讓出車道，路途一路順暢，沒有預設抵達時間，希望依正常速度平安抵達。

花蓮縣警局交通隊長黃增樟指出，不論醫院或民間的合法立案救護車，只要有救護需求，鳴笛及閃燈不受標誌、標線限制，用路人也應讓道，若有緊急醫療需求，行經蘇花改可直接走路肩，減少通行時間。