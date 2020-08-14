台東熱氣球活動人潮多 警方規劃散場替代道路

台東國際熱氣球嘉年華開幕至今，每逢例假日鹿野高台大草原湧入眾多人車，塞車1、2小時，台東警方規劃縣道197號為16日光雕音樂會、30日閉幕式的散場替代道路。

台東熱氣球嘉年華從7月11日開始，鹿野高台大草原平常日早、晚場每場湧入6、7000人次，一到例假日每場湧入近萬人，光雕音樂會更是2、3萬人次，不管主辦單位台東縣政府如何規劃，進場或是散場都要花上1、2小時，引起民眾抱怨。

關山警察分局表示，熱氣球嘉年華活動雖已過大半，但隨暑假接近尾聲，預計將會有更多旅遊人潮前來「追球」，接下來還有8月16日的「光雕晚會」，以及8月30日的閉幕式，散場時除原本的路線高台路→龍馬路→光榮路→柑園路→台9線往南至台東市區的路線外，特別另闢「197縣道替代路線」。

替代路線從活動會場乘坐接駁車至「大草原停車場」後，由龍田村北二路→龍三路→光榮路→台9線→鸞山大橋→197縣道往台東，警方今天開始加強宣導。

替代道路能避免瞬間大量車流自初鹿回堵至鹿野，可有效迅速疏導散場後前往台東市區車輛，也呼籲駕駛人依照員警指揮及指示牌引導方向行駛，以維護交通順暢及行車平安。